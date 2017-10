Reeven Naia 240 – recenzja chłodzenia

Firma Reeven niedawno wprowadziła do swojej chłodzenie typu AiO o nazwie Naia 240. Jak sama nazwa wskazuje wyposażone jest ono w radiator o wielkości 240 mm, co ma zapewnić bardzo dobre osiągi w chłodzeniu nawet najwydajniejszych procesorów na rynku. Urządzenie to porównaliśmy do kilku dobrze Wam znanych coolerów, sprawdziliśmy kulturę pracy i proces montażu. Jeżeli jesteście ciekawi jakie wnioski wyciągnęliśmy z naszych testów to zapraszamy do lektury poniżej recenzji.

Urządzenie przyjechało o nas w dużym pudełku w czarno-żółtych kolorach. Na froncie widzimy duże zdjęcie coolera i wypisane jego najważniejsze cechy. W środku wszystkie elementy są bardzo dobrze zabezpieczone. W dodatkowym przeźroczystym pudełku znajdujemy komplet akcesoriów do montażu chłodzenia na podstawkach AMD i Intel, barwniki, dodatkową ciecz chłodzącą, instrukcje instalacji, adapter Y i pastę termoprzewodzącą.

Reeven Naia 240 to całkowicie samodzielny, zamknięty system chłodzenia wodnego. Radiator o rozmiarze 240 mm posiada grube i solidne żeberka, które wykonano z aluminium. Podstawa zrobiona jest z miedzi i oferuje dobrą przewodność cieplną. To wszystko za sprawą specjalnie przygotowanych mikrokanalików, które są ze sobą połączone i mają zapewnić szybsze i efektywniejsze przekazywanie energii z procesora. Widzimy tutaj także dwa bardzo elastyczne wężyki o długości 480 mm, które są odpowiednio połączone z pompką i radiatorem. Podczas, gdy osoby posiadające regularne chłodzenie wodne muszą napełniać wodę i czyścić je od czasu do czasu, tak tutaj możemy zupełnie zapomnieć o jego istnieniu i cieszyć się jego pracą. Mamy tutaj standardowe otwory wlotowe i wylotowe dla przepływu cieczy. W sumie jest tutaj 12 kanałów przepływu wody.

Chłodnica ma wymiary 272 x 120 x 27 mm (szerokość x głębokość x wysokość) i możemy na niej zainstalować dwa wentylatory o średnicy 120 mm i głębokości 25 mm. Taka długość chłodnicy wydaje się być typowa, chociaż sam projekt jest inny, niż większość na rynku, ponieważ nie pochodzi od Aseteka. Mamy tutaj na końcu metalową nakrętkę, która może służyć do odpowietrzania urządzenia lub napełniania go. W komplecie otrzymujemy dwa modele ColdWing RY1225S16BB-WP z regulacją obrotów PWM w zakresie od 300 do 1600 RPM. Podczas swojej pracy generują one szum na poziomie 6,5 – 30,9 dB,a także przepływ powietrza od 28,8 do 152,9 m3/h. Na obudowach wentylatorów zajdziemy strzałkę pionową, która wskazuje ruch łopatek oraz pionową, która pokazuje kierunek przepływu powietrza.

Bardzo ciekawą cechą Naia 240 jest możliwość napełnienia urządzenia cieczą wraz ze środkami barwiącymi. W komplecie otrzymujemy barwnik czerwony, niebieski i żółty, które pozwalają wygodnie przygotować wymagany przez nas odcień. Warto jednak podkreślić, że kolorową ciecz zobaczymy tylko w pompce na procesorze, która została wykonana z akrylu. Dodatkowo blok na procesorze posiada podświetlenie diodami LED, co sprawia, że cały efekt robi jeszcze lepsze wrażenie, głównie dla osób, która posiadają obudową z przeźroczystym bocznym panelem.

Blok pompki jest podobny do większości tych dostępnych na rynku, chociaż najbardziej przypomina ten od Raijinteka. Jego długość to 67,5 mm, a szerokość to 95 mm. Jest ona przeźroczysta (widać poziom cieczy) i wykonana z tworzywa sztucznego. Na spodzie mamy diody LED. Jej górna część ma błyszczące logo Reeven z czarną powłoką. Z lewej strony widzimy metalową nakrętkę, gdzie możemy dodawać płyn chłodzący lub barwnik. Podobno model ten jednak nie potrzebuje ponownego napełniania przez okres dwóch lat.

Podstawka jest wykonana z miedzi i pokryta niklem. Ma ona kształt krzywej o średnicy 0.11 mm, co ma zapewnić skuteczniejsze przenoszenie ciepła. Poza tym wdrożono tutaj projekt WAP (Water Above Pipe), który umożliwia zastosowanie przez użytkownika dowolnego ustawienia pompki bez zmartwienia czy będzie ono dawało lepsze/gorsze osiągi.

Kabel zasilający od wentylatorów ma 350 mm i oferuje pełen oplot, co wygląda bardzo dobrze. Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją producenta.