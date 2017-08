Ravcore Goliath – recenzja obudowy

W poniższym artykule przyjrzeliśmy się obudowie komputerowej klasy full tower, która przeznaczona jest dla osób potrzebujących bardzo dużo przestrzeni na swoje podzespoły. Model ten jest w stanie zmieścić płytę główną w rozmiarze E-ATX, a także liczne dyski twarde i nośniki SSD. Oznacza to, że Goliath jest naprawę duży i może okazać się, że nie będzie mógł nasz komputer już stać pod biurkiem, bo po prostu się tam nie zmieści. Jeżeli jednak szukacie nowoczesnej i maksymalnie pojemnej obudowy to zdecydowanie warto zapoznać się z tym produktem od Ravcore. Zapraszamy do lektury.