Raijintek Coeus Evo TC – test obudowy

Firma Raijintek już od kilku dobrych lat jest bardzo dobrze znana na rynku głównie z coolerów CPU, systemów chłodzenia AIO oraz obudów. Niedawno do sklepów trafiły trzy nowe modele, które należą do segmentu premium i to właśnie jednemu z nich chcemy przyjrzeć się bliżej. Mowa tutaj o obudowie COEUS EVO TC, która ma całkowicie odsłonięte wnętrze. W praktyce oznacza to, że jej cztery panele są wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. Tylko dolna i tylna ściana są zrobione ze stali. Co więcej do usunięcia poszczególnych ścianek nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia. Prawda, że brzmi świetnie? Jeżeli jesteście chętni na większą dawkę informacji na temat COEUS EVO TC to zapraszamy Was do dalszej lektury.