Plextor M8Pe 128 GB – test dysku SSD

Firma Plextor dostarczyła niedawno do naszej redakcji nośniki SSD z serii M8P. Jest to pierwsza rodzina tego producenta, która wykorzystuje architekturę NVMe (nieulotnej pamięci) i przychodzi do nas w dwóch formatach. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla płyt głównych bez gniazda M.2, a drugi pasuje pod 2280 M.2. W poniższym artykule przyglądamy się najbardziej przystępnej cenowo wersji o pojemności 128 GB, którą można już nabyć za 340 złotych. Czy warto? Na to pytanie postaram się Wam odpowiedzieć. Zapraszamy do lektury.