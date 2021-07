Patriot Viper 4 Blackout DDR4-4000 16GB – test pamięci

Dzisiaj przyjrzymy się bardzo ciekawym kościom pamięci marki Patriot w konfiguracji 2x 8 GB. Tego producenta zapewne nie trzeba Wam przedstawiać, kojarzą go wszyscy entuzjaści komputerowi, którzy na pewno mieli do czynienia z dyskami SSD czy pendrivami tej marki. Warto mieć także na uwadze zestawy pamięci RAM, których wybór jest niezwykle istotny przy tworzeniu zestawy komputerowego. Viper 4 Blackout to sprzęt, który poradzi sobie także podczas podkręcania, więc nawet najbardziej wymagający użytkownicy powinni mieć go na uwadze. Jeżeli jesteście ciekawi czy warto postawić na tytułowe kości to zapraszamy do dalszej lektury.

Pamięci marki Patriot zostały zapakowane w niewielkie, kompaktowe pudełko na którym umieszczono najważniejsze informacje o produkcie. Same kości włożone są w plastikowy blister ochronne. Warto zwrócić uwagę na sam design kości Viper 4 Blackout. Są one utrzymane w czarno-szarej kolorystyce, która powinna świetnie się komponować z nowoczesnymi platformami. Dodatkowo producent nie postawił tutaj na diody RGB, chociaż taka wersja (droższa) jest również dostępna.

Kiedy przyjrzymy się pamięciom bliżej zauważymy, że podkładka termiczna nie jest rozmieszczona na całej długości układu scalonego, co oczywiście nie jest problemem przy normalnych zastosowaniach, a żeby to poprawić zapewne Patriot musiałby totalnie zmienić konstrukcje serii Blackout. Warto pamiętać, żeby nie ściągać radiatora, ponieważ automatycznie unieważnia to gwarancję. Zastosowane tutaj układy pamięci to Samsung B-die (K4A8G085WB-BCPB), które słyną z szerokiej kompatybilności z wieloma generacjami procesorów ze stajni AMD.

Pamięci na pewno mogą się podobać z uwagi na stonowany styl i dwuczęściowy radiator anodowany na czarno. Na środku mamy logo serii Viper, a na górze charakterystyczny grzebień. Pamięci te mają niecałe 42 mm wysokości. Oczywiście nie zabrakło nalepki z danymi tego modelu (pojemność, taktowanie, napięcie).

Powinniśmy jak najszybciej przejść do testów, żeby pokazać Wam jasno i przejrzyście jaką wydajność oferują Patriot Viper 4 Blackout DDR4-3600 16GB w syntetykach i grach. Oczywiście musimy mieć na uwadze, że nie część wyników może się różnić, chociażby z uwagi na inną wersję sterowników. Poza tym gry są bardziej związane z kartą graficzną i procesorem niż pamięciami RAM.

Do porównania wzięliśmy jeszcze dwa inne komplety pamięci RAM, a konkretnie G.Skill Ripjaw V 3200 16 GB (2x8 GB) CL14-14-14-34 (F4-3200C14D-16GVR) oraz Crucial Ballistix MAX 4000 16GB (2x8GB) CL18-19-19-39 (BLM2K8G40C18U4B). Przypomnijmy, ze dokładne oznaczenie modelu, który testowaliśmy to Patriot Viper 4 Blackout 4000 16GB (2x8) CL19-191-19 (PVB416GB400C9K).

Do dyspozycji mieliśmy dwie platformy. Pierwsza z nich oparta o procesor AMD 3800X o taktowaniu 4,3 GHz, chłodzeniem Noctua NH-D15, płytą główną MSI B550-A PRO, dyskiem twardym WD 500GB 2,5" SATA SSD Blue oraz kartą graficzną Gigabyte GeForce RTX 2080 SUPER GAMING OC 8GC GDDR6. Całość pracowała na systemie Windows 10 w wersji Professional.

Platforma Intel oparta była na procesorze Intel Core i9-10900F i płycie głównej ASRock B560 Pro4. Pozostałe komponenty były te same, jak w przypadku platformy AMD. Poniżej możecie zobaczyć zapis w SPD:

Testy wykonaliśmy w następujących grach, a podany wynik to klatki na sekundę. Oczywiście im większy wynik tym lepiej. Testy są wykonane na ustawieniach fabrycznych (wczytany jest profil XMP).

Borderlands 3 (rozdzieczość 1920 x 1080 px, wszystkie detale na maksimum)

Platforma AMD

G.Skill Ripjaw V 3200 16 GB (2x8 GB) >> 117.59 FPS

Crucial Ballistix MAX 4000 16GB (2x8 GB) >> 112.39 FPS

Patriot Viper 4 Blackout 4000 16GB (2x8 GB) >> 115.20 FPS

Platforma Intel

G.Skill Ripjaw V 3200 16 GB (2x8 GB) >> 134.54 FPS

Crucial Ballistix MAX 4000 16GB (2x8 GB) >> 136.52 FPS

Patriot Viper 4 Blackout 4000 16GB (2x8 GB) >> 141.20 FPS

Metro Exodus (1920 x 1080 pikseli, ustawienia maksymalne)

Platforma AMD

G.Skill Ripjaw V 3200 16 GB (2x8 GB) >> 109.93 FPS

Crucial Ballistix MAX 4000 16GB (2x8 GB) >> 110.42 FPS

Patriot Viper 4 Blackout 4000 16GB (2x8 GB) >> 114.33 FPS

Platforma Intel

G.Skill Ripjaw V 3200 16 GB (2x8 GB) >> 123.60 FPS

Crucial Ballistix MAX 4000 16GB (2x8 GB) >> 129.32 FPS

Patriot Viper 4 Blackout 4000 16GB (2x8 GB) >> 131.92 FPS

Następnie sprawdziliśmy prędkości pamięci w narzędziu AIDA64 Extreme Edition 6.0. Wyniki podane są dla odczytu w MB/s i oczywiście im wyższy wynik tym lepiej.

Platforma AMD

G.Skill Ripjaw V 3200 16 GB (2x8 GB) >> 45,83 MB/s

Crucial Ballistix MAX 4000 16GB (2x8 GB) >> 46,92 MB/s

Patriot Viper 4 Blackout 4000 16GB (2x8 GB) >> 54,83 MB/s

Platforma Intel

G.Skill Ripjaw V 3200 16 GB (2x8 GB) >> 49,28 MB/s

Crucial Ballistix MAX 4000 16GB (2x8 GB) >> 55,49 MB/s

Patriot Viper 4 Blackout 4000 16GB (2x8 GB) >> 56,38 MB/s

Oraz dla zapisu (MB/s):

Platforma AMD

G.Skill Ripjaw V 3200 16 GB (2x8 GB) >> 28,48 MB/s

Crucial Ballistix MAX 4000 16GB (2x8 GB) >> 28,59 MB/s

Patriot Viper 4 Blackout 4000 16GB (2x8 GB) >> 29,82 MB/s

Platforma Intel

G.Skill Ripjaw V 3200 16 GB (2x8 GB) >> 53,89 MB/s

Crucial Ballistix MAX 4000 16GB (2x8 GB) >> 54,31 MB/s

Patriot Viper 4 Blackout 4000 16GB (2x8 GB) >> 56,98 MB/s

Kolejnym narzędziem w którym sprawdziliśmy wydajność tych modułów był Geekbench 4, czyli program, który tworzy obciążenie i symulację codziennego użytkowania dla procesorów jedno i wielordzeniowych.

Przyjrzyjmy się wpierw wynikom dla pojedynczego rdzenia (GB/s):

Platforma AMD

G.Skill Ripjaw V 3200 16 GB (2x8 GB) >> 38,3 GB/s

Crucial Ballistix MAX 4000 16GB (2x8 GB) >> 40,9 GB/s

Patriot Viper 4 Blackout 4000 16GB (2x8 GB) >> 41,3 GB/s

Platforma Intel

G.Skill Ripjaw V 3200 16 GB (2x8 GB) >> 33,8 GB/s

Crucial Ballistix MAX 4000 16GB (2x8 GB) >> 35,2 GB/s

Patriot Viper 4 Blackout 4000 16GB (2x8 GB) >> 34,1 GB/s

Oraz dla wersji wielordzeniowej (GB/s):

Platforma AMD

G.Skill Ripjaw V 3200 16 GB (2x8 GB) >> 41,3 GB/s

Crucial Ballistix MAX 4000 16GB (2x8 GB) >> 43,2 GB/s

Patriot Viper 4 Blackout 4000 16GB (2x8 GB) >> 43,9 GB/s

Platforma Intel

G.Skill Ripjaw V 3200 16 GB (2x8 GB) >> 39,2 GB/s

Crucial Ballistix MAX 4000 16GB (2x8 GB) >> 40,5 GB/s

Patriot Viper 4 Blackout 4000 16GB (2x8 GB) >> 40,6 GB/s

Jak w widzicie ogólna wydajność pamięci Patriot jest bardzo dobra i w większości testów znajdują się one w naszym zestawieniu z najlepszym wynikiem. Nie da się ukryć, że wyższy zegar i agresywniejsze opóźnienia dają wzrost osiągów, a jaki on jest duży to zależy od konkretnej gry czy też benchmarku. Również istotne są timingi, a kości B-Die od Samsunga podkręcają się znacznie lepiej od układów Hynix i Micron. Wystarczy powiedzieć, że byliśmy uzyskać taktowanie 4533 MHz przy napięciu 1,55 V oraz opóźnieniach 16-16-16-32 CL. To maksymalny stabilny zegar przy takich timingach.

Podsumowanie

Nowe pamięci Patriot o pojemności 16 GB to produkt, który powinien zadowolić wielu odbiorców. Przede wszystkim taka pojemność jest praktycznie zupełnie wystarczająca, a osiągi Viper 4 Blackout pozwalają naszemu komputerowi na płynną i sprawną pracę. Mamy tutaj zestaw o prędkości 4000 MHz, w wersji dwukanałowej, który jest objęty dożywotnią gwarancją producenta. Są one zgodne z platformami Intel i AMD oraz oferują dwa profile XMP 2.0. Widzimy, że rynek pamięci RAM także słabnie i taki właśnie zestaw kupicie już za niespełna 600 złotych, co jest według nas naprawdę świetną ceną. Warto tutaj podkreślić bardzo dobre domyślne ustawienia oraz zastosowanie legendarnych kości Samsung B-Die. Zainteresować powinni się nimi posiadacze Ryzenów 5000, które mogą uzyskać w trybie synchronicznym 4000 MHz. Dla nas plusem był także brak podświetlenia LED (to zawsze zmniejsza koszt) oraz wydajny radiator o wysokości 42,6 mm (unikniemy konfliktu z pełnowymiarowymi coolerami CPU).