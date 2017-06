Nowości firmy Corsair z Computex 2017

Na wielkich targach technologicznych na Tajwanie, Computex 2017, Corsair przedstawił szereg nowości, jakie zobaczymy w tym roku. Nie wszystkie jednak były dostępne dla szerokiego grona. My mieliśmy to szczęście, że zapoznaliśmy się z nadchodzącymi produktami tego producenta w ich apartamencie hotelu Grand Hyatt Taipei. Już teraz możemy Wam zdradzić, że na przestrzeni bieżącego roku jeszcze dużo ciekawych premier przed nami. Jako jedni z nielicznych możecie już teraz dowiedzieć się szczegółów odnośnie planów firmy Corsair.

Firma Corsair pokazała na tajwańskich targach kilka nowych produktów. Jedną z ciekawszych rzeczy była informacja, że amerykański producent będzie od tej pory dostarczał nam autorskie układy chłodzenia wodnego. Znajdziemy w ofercie nie tylko zestawy AiO, ale także bloki wodne, złączki czy rurki. Te elementy zastosowano już w dwóch prototypach komputerów, o których piszemy poniżej tj. Concept Curve i Concept Slate. Do tego zapowiedziano nowe chłodzenia All in One z grupy Hydro. Będą one oferowały LEDowe podświetlenie RGB zarówno dla wentylatorów, jak i dla blok na procesorze. Corsair ulepszył także same wentylatory i pompkę. Ma być ciszej i wydajniej.

Dla osób, które szukają absolutnie czegoś niespotykanego są dwa koncepty Corsair Slate i Curve. Pokazują one, że na rynku obudów jeszcze dużo jest do zrobienia. Jedna z nich oferuje samochodowy design, a druga zapewnia bardzo dużo przestrzeni do montażu komponentów.

Corsair Concept Curve ma wymiary 637 x 288 x 602 milimetrów i waży 13 kilogramów. Jest wykonana w oparciu o model Corsair Graphite 780T. Mamy tutaj jednak zmienione panele boczne, front i górę, bowiem zastosowano w tym miejscu okna wykonane z hartowanego szkła. Do tego mamy liczne pomarańczowe wstawki i włókno węglowe. Tego nie uświadczymy w produkcie finalnym, bowiem cena byłaby wtedy nieosiągalna dla większości użytkowników. W środku zmieścimy sporej wielkości cooler CPU (do 200 mm) i płytę główną w formacie Mini-ITX, MicroATX, ATX, E-ATX oraz XL-ATX.

Jeszcze większa jest obudowa Corsair Concept Slate, która zmieści praktycznie dwa pełnoprawne zestawy komputerowe. Możemy zamontować komplet ATX i mATX lub mini-ITX. Do tego dorzucimy dwa chłodzenia wodne. Na panelu z przodu umieszczono cztery USB 3.1 Gen 2 oraz dwa USB typu C. Zestaw pokazowy od Corsaira ważył około 70 kilogramów, a to z uwagi na grubą blachę i hartowane szkło.