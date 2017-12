Nitro Concepts S300 – test fotela dla graczy

Nie od dzisiaj wiemy jak ważna dla naszego zdrowia jest odpowiednia pozycja przed komputerem. Często spędzamy wiele godzin przed monitorem podczas pracy, jak i rozgrywki. Żeby ten czas nie szkodził naszemu kręgosłupowi warto zainteresować się szybko rosnącym rynkiem foteli dedykowanych dla graczy, które zapewnić nam mają właściwą postawę oraz pozwolić przetrwać całe dnie przed komputerem. Niedawno do naszej redakcji przyjechał fotel Nitro Concepts S300. Jeżeli jesteście ciekawi, czy warto się nim zainteresować to zapraszamy Was do lektury.

Jak już wspomnieliśmy we wstępie rynek akcesoriów dla graczy rozrasta się w piorunującym tempie. Wszyscy producenci prześcigają się we wprowadzaniu nowych urządzeń typu gaming. Teraz nie jest niczym dziwnym, że młodzież siedzi przed komputerem w fotelu, który jest zrobiony na wzór tego z wyścigów WRC. Fotele takie możemy oglądać także na filmach YouTuberów, którzy pracują w branży komputerowej czy niekiedy nawet w biurach. Zapewne zastanawiacie się w jaki sposób wybrać odpowiedni fotel, kiedy to na rynku są już dziesiątki, jak nie setki konstrukcji. Pomożemy Wam to zrobić.

Fotel Nitro Concepts S300 przyjechał do nas zapakowany w duży, kolorowy karton, na którym znajdujemy liczne zdjęcia produktu oraz informacje techniczne. W środku wszystko jest odpowiednio zabezpieczone za pomocą folii, gąbek itd. To sprawia, że poszczególne części nie ulegną uszkodzeniu w trakcie transportu. W komplecie otrzymujemy śrubki (część jest już wkręcona w fotel), instrukcję montażu, siedzisko z podłokietnikiem, oparcie, klucz imbusowy, kółka, podstawę, siłownik z plastikową osłoną, ramę z mechanizmem odchylania, poduszki pod plecy i głowę oraz plastikowe ramy.

Jakość zastosowanych materiałów jest odpowiednia i adekwatna do ceny tego produktu. Konstrukcja jest oparta o stalową konstrukcję, co sprawa, że jest rzeczywiście solidna. Na pokładzie mamy podnośnik klasy czwartej, który pozwoli na utrzymanie osoby o wadze do 135 kilogramów. Całość jest wykonana w całości z materiału, dzięki czemu skóra nie powinna się nadmiernie pocić. Oczywiście mamy regulowaną wysokość, która wynosi od 48 do 61 cm, a szerokość fotela to 53 cm, co sprawia, że zmieszczą się tutaj nawet ci najwięksi użytkownicy. Całość wyłożona jest twardą pianką, która wcale nie należy do niewygodnych, wręcz odwrotnie. Jest ona odporna na odkształcenia. Pianka jest dobrze uformowana i wypełnia precyzyjnie wszelkie zakamarki i obszycia. Podobne gąbki zostały zastosowane do wykonania poduszek. Wszystkie obszycia są wykonane precyzyjnie, podobnie jak logo na oparciu i na poduszkach. Wygląda ono bardzo dobrze i dodaje całości bardziej żywego charakteru.

Podłokietniki zostały wykonane z plastiku, a ten pod naciskiem sprawia wrażenie miękkiego, co znacząco podnosi komfort użytkowania. Osłony z prawej i lewej strony, które przykrywają mechanizm pochylania oparcia są dobrze spasowane, co nie zawsze miało miejsce fotelach konkurencji. Na plus zasługują także plastiku umieszczone w otworach w oparciu. Zostały sztywno osadzone i dobrze wykończone.

Dodajmy, że fotel ten sprzedawany jest w kilku wersjach kolorystycznych: Astral Yellow, Atomic Green, Galactic Blue, Horizon Orange, Inferno Red, Stealth Black oraz Radiant White. My do testów otrzymaliśmy zieloną wersję.