Natec Jaguar – recenzja myszki

Firma Natec dostarczyła do naszej redakcji myszkę Jaguar, czyli bezprzewodowy model, który wykonany jest w oparciu o nowoczesną technologię Blue Sense. Ta ma zapewnić działanie gryzonia na praktycznie każdej powierzchni. Za sprawą 2,4 GHz RF Technology urządzenie działa nawet do 10 metrów, co sprawia, że można posiłkować się myszą, jako pilotem, co docenią osoby obsługujące swój sprzęt z poziomu kanapy. Jeżeli dodamy do tego całkiem nowoczesny design i przystępną cenę to mamy przed oczyma naprawdę ciekawy produkt. Jak sprawdza się on w praktyce i czy warto wydać na niego około 100 złotych? Sprawdziliśmy to.