Natec Growler i Torpedo UNI-90 – rzut okiem na zasilacze

Firma Natec od wielu lat posiada w swojej ofercie najróżniejsze akcesoria komputerowe. Testowaliśmy w ostatnim czasie mysz Crake od tego producenta, a także podkładkę Time Zone Map. Oba urządzenia wypadły bardzo pozytywnie. Dzisiaj przyjrzymy się dwóm kolejnym sprzętom tej marki, a dokładniej zasilaczom komputerowym Growler i Torpedo UNI-90. Ten pierwszy przeznaczony jest do laptopów Dell, natomiast drugi to model uniwersalny z wieloma końcówkami, który sprawdzi się wśród posiadaczy notebooków HP, Asusa, Acera, Thoshiby itd. Jeżeli jesteście ciekawi jak prezentują się oba zasilacze, to zapraszamy do lektury.

Obydwa zasilacze przyjechały do nas w biało-niebieskich pudełkach, na których znajdujemy skrócone informacje o urządzeniach. W środku mamy poza samymi zasilaczami także instrukcje obsługi i kable zasilające.

Tytułowe urządzenia są dobrze wykonane, z wysokiej jakości materiałów. Mają one z jednej strony kabel sieciowy, a z drugiej ten, który podłączamy do laptopa.

Model dedykowany dla zasilaczy Della oferuje moc 65 W (prąd 4,62 A), a jego napięcie wejściowe to 19,5 V. Model ten jest zgodny z następującymi laptopami:

Dell Inspiron 1318 1320 1320n 1440 1420 1440 1427 1470 1464 15 1545 1546 1551 1557 1501 1525 1526 6000 6400 8500 8600 9200 9300, 300m , 500m , 505m ,510m, 600m , 610m,630m , 640m , 700m , 710m , 1100, 1150, 1318 , 1501, 1520,1521, 1525, 1526, , 5100, 5150, 5160, 1420 , 2150 , 6000 , 6400, 8500, 8600c, 9200, 9300, 9400 , E1405, E1505 ,M1530 , E1705

Dell Latitude D400 D410 D420 D430 D500 D505 D510 D520 D531 D540 D600 D610 D620 D630 D631 D800 D810 D830 X300 X1

Dell Studio 14 14Z 15 1535 1536 1537 1558 17 1735 1737

Dell Vostro 1000 1088 1220 1220 1310 1320 1400 1440 1500 1510 1520 1540 1710

Dell XPS M140 M1020 M1210 M1330 M1530, M1210, M140, M1020, M1330 PP25L

DELL PRECISION:M20, M60, M65, M70, M140, M1210 , M2300, 1150, 6000, 6400, 8500, 8600, 9200, 9300, 9400, 300M, 500M, 510M, 600M, 630M, 640M, 700M, 710M, E1405, E1505, E1705, 1420, 1520, 1521, 1525, 1526, 1535, 1720

Latitude: D400, D410, D420, D430, D500, D505, D510, D520, D530, D531, D600, D610, D620, D620, D630, D631, D800, D810, D820, D830, 100L, 131L, XT, E5400, E5500, E6400, E6400 ATG, E6500 Precision: M20, M60, M65, M70, M170, M1210, M2300, M2400, M4300

Numery kompatybilnych części laptopów Dell: WK890, ADP-90VB, 330-1825, 330-1826, 330-1827, 330-1828, C120H, D094H, Y807G, Y808G, NN236, 0NN236

Za to model Torpedo UNI-90 ma wymiary 142 x 50 x 33,5 mm. Jego obudowa podobnie jak Growlera jest wykonana z czarnego, sztucznego materiału. Może on pracować z napięciami od 100 do 240 V, co sprawia, że jest ona bardzo uniwersalny. Jego moc jest większa i wynosi 90 W, natomiast sprawność jest na poziomie 88%. Oczywiście nie zabrało także pewnych zabezpieczeń jak np. zwarciowego, przeciążeniowego, przeciwprzepięciowego, przeciw przegrzaniu i przed za wysokim prądem.

Model ten ma następujące rodzaje końcówek w zestawie:

18,5V, 7.4x5.0mm, HP

18,5V, 4.8x1.7mm, HP/ASUS

19V, 5.5x1.7mm , TOSHIBA/ACER

19V, 5.5x2.5mm, IBM/ASUS/DELL/TOSHIBA

19V, 4.0x1.35mm, ASUS

19,5V, 7.4x5.0mm, DELL

20V, 7.9x5.5mm, IBM/LENOVO

20V, 11.0x4.6mm, LENOVO

Oba zasilacze sprawdziliśmy z kilkoma dostępnymi w redakcji laptopami, m.in. firmy Asus, HP, Lenovo, Dell i MSI. Okazało się, że we wszystkich przypadkach komputery były prawidłowo ładowane, a wtyczki pasowały idealnie. Jak widzicie pomimo, że MSI nie ma na liście kompatybilności, to także jedna z wtyczek pasuje do laptopów tej marki. Pobór mocy jest taki sam jak w przypadku ładowarek oryginalnych, co bardzo dobrze świadczy o obu urządzeniach Nateca. Zarówno Growler, jak i Torpedo mają wystarczająco długie kable, przez co możemy podłączyć je nawet do umieszczone nieco dalej gniazdka.

Torpedo UNI-90 to bardzo dobre rozwiązanie dla osób posiadających kilka notebooków, każdy innego producenta z inną wtyczką zasilającą. Dzięki produktowi Nateca nie będziemy już musieli szukać odpowiedniego zasilacza, ale wystarczy nam jeden, w którym tylko przełożymy wtyczkę na wymaganą. Urządzenie to kosztuje obecnie 119 złotych, co jest jak na uniwersalną ładowarkę dobrą ceną. Drugi produkt dedykowany jest do zasilaczy Dell i także posiada długie kable zasilające i jest dobrze wykonany. Model Growler obecnie dostępny jest w sklepach internetowych w cenie 55 złotych, co jest rozsądną propozycją.