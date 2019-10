Natec Fowler – recenzja adapteru

Posiadacze nowych MacBooków podobno mają nie lada problem, ponieważ te mają dosyć mocno ograniczony zestaw portów. To jednak nic strasznego, ponieważ już kilka firm wprowadziło na rynek niezbędne huby USB, które zdecydowanie poszerzą możliwości komputera Apple. Najciekawiej wygląda produkt polskiej marki Natec, czyli Fowler. Urządzenie to kosztuje obecnie około 150 złotych i oferuje nam prawdziwe bogactwo złączy. Jeżeli zastanawiacie się nad takim dodatkiem do Waszego komputera to przeczytajcie ten krótki artykuł do końca. Zapraszam.

Urządzenie przyjechało do nas zapakowane w niewielki karton w czarno-niebieskim kolorze. Na nim znajdujemy zdjęcie hubu oraz skrócone dane. W komplecie mamy poza multiportem także instrukcję obsługi.

Design Fowler jest nowoczesny i bardzo przyjemny dla oka. Będzie on dobrze współgrał z innymi eleganckimi urządzeniami na naszym biurku. Jego wymiary nie porażają, a jakość wykonania jest bardzo dobra. Zastosowano tutaj aluminiową obudowę, która świetnie prezentuje się i sprawia wrażenie jakbyśmy mieli do czynienia ze znacznie droższym sprzętem. Do tego jest kilka dodatków z czarnego plastiku. Spasowanie poszczególnych elementów jest bezbłędne – nic nie trzeszczy, ani nie chybocze się. Jego wymiary to 10,5 x 4 x 1,7 cm.

Jako użytkownik MacBooka Pro mogę tylko potwierdzić, że ten posiada wyłącznie dwa porty USB typu C i minijacka. Niestety nie jest to do końca praktyczne, ponieważ nie mam możliwości bezpośredniego podłączenia większości urządzeń do komputera. Problemem jest chociażby karta pamięci czy złącze HDMI. Oczywiście Apple oferuje liczne przejściówki, ale są one bardzo drogie. Dlatego też warto pomyśleć o produkcie z tytułu tego artykułu.

Fowler jest zgodny nie tylko z laptopami Apple, ale też urządzeniami pod kontrolą Windowsa. Po podłączeniu go do komputera nie zablokujemy żadnych złączy, a w przypadku laptopa dalej go ładować, bowiem sam hub posiada także złącze USB typu C. To zapewne ucieszy najbardziej posiadaczy małego MacBooka, który ma właśnie tylko jedno takie złącze.

Co jeszcze posiada Fowler? Poza USB typu C mamy tutaj także złącze RJ-45, które coraz rzadziej znajdziemy w notebookach. Na prawym boku mamy gniazdo na karty pamięci SD i microSD, a na lewym dwa USB 3.0, które przydadzą się do podpięcia pendriva czy dysku zewnętrznego. Warto zwrócić jednak uwagę, że są one bardzo blisko siebie, przez co podpięcie jednocześnie dwóch dużych pendrivów będzie niemożliwe. Sprawdziłem także prędkość transferu plików i okazuje się, że jest ona na standardowym poziomie – nie odnotowałem żadnych spowolnień w związku z korzystaniem z adapteru.

Kolejnym istotnym złączem jest HDMI, przez które możemy podłączyć nasz komputer np. do telewizora i na nim wyświetlać obraz. Od razu podkreślę, że nie ma żadnych lagów, więc oglądanie filmów było prawdziwą przyjemnością na dużym ekranie.

Kolejnym zastosowaniem multiportu jest możliwość podłączenia go do smartfona z Androidem 4.2.2 lub nowszym. Co to nam daje? Przede wszystkim możemy podłączyć tak zwykłego pendriva do naszego telefonu i szybko przenieść dane bez używania komputera. Ale też wykorzystamy HDMI (4K w 30 Hz i FullHD w 60 Hz) do wyświetlenia obrazu na naszym telewizorze. Może nie jest to bardzo przydatne, tak jak np. podpięcie klawiatury i mysz do smartfona, ale każda z tych funkcji może się w danym momencie okazać pomocna.

Podsumowanie

Okazuje się, że dwa złącza USB typu C mogą okazać się wystarczające w naszym laptopie, jednak musimy wyposażyć się w dodatkowy adapter, a Fowler od Nateca jest bardzo dobrą propozycją. Sprawdzi się on nie tylko wśród posiadaczy MacBooków, ale również komputerów z Windowsem i smartfonów z Androidem. Urządzenie jest bardzo dobrze wykonane i fajnie się prezentuje, a swoimi gabarytami nie zajmie nam wiele miejsca na biurku. Trudno tutaj wskazać jakieś większe wady tego sprzętu, może poza bardzo blisko umieszczonymi koło siebie portami USB 3.0.