Natec Firefly Pro – rzut oka na lampkę biurkową

Dzisiaj dosyć nietypowo, bo chcielibyśmy Wam pokazać nowy produkt w ofercie firmy Natec, a konkretnie lampkę biurkową o nazwie Firefly Pro, która oferuje bardzo nowoczesny wygląd i jest całkiem funkcjonalna. To sprzęt o nietypowym kształcie, który powinien pasować na biurko zarówno gracza, jak i do zakładu jubilerskiego. Ciekawym rozwiązaniem jest tutaj nadanie urządzeniu kształtu okręgu, przez co możemy spojrzeć na obserwowany obiekt przez otwór w lampie. Jeżeli jesteście ciekawi czy warto wydać na ten produkt około 60-70 złotych to zapraszam Was do lektury tego krótkiego artykułu.

Lampka od Nateca przyjechała do nas w biało-niebieskim pudle na którym znajdziemy kilka informacji o urządzeniu. Na froncie widnieje zapis, że sprzęt wyposażono w 24 diody LED, a także, że jest on zasilany za pomocą wtyczki USB. W środku całość nie jest jakoś wyjątkowo dobrze zabezpieczona, więc nie polecamy rzucać kartonem przed wypakowaniem lampki. Wraz z nią dostajemy skróconą instrukcję obsługi oraz kabel zasilający.

Lampa została wykonana z białego plastiku i oferuje trójstopniową jasność światła. Jej design jest bardzo minimalistyczny. Na uwagę zasługuje tutaj elastyczne ramię, które pozwala na regulację w dowolnym kierunku do 360 stopni. Całość nie zajmuje zbyt dużo miejsca i jest stosunkowo lekkie, przez co możemy łatwo ją przenieść.

Firefly Pro podłączamy bezpośrednio do portu USB, chociaż można by także skorzystać z adaptera sieciowego, jednak go nie znajdziemy w komplecie. Możemy podpiąć ją do power banku czy bezpośrednio do naszego laptopa. To wystarczy, że zaświeciły 24 diody LED, które są ukryte pod lekko oszronioną szybką. Takie rozwiązanie ma zapewnić niższe zużycie energii i nie męczy naszego wzroku, bowiem zastosowano tutaj technologię Eye-protection.

Na obudowie mamy przycisk, który służy do uruchamiania lampki i sterowania ją poprzez trzy poziomy jasności. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Ogólna jakość wykonania stoi na naprawdę wysokim poziomie i przy takiej cenie warto mieć ten produkt na uwadze. Lampka stabilnie stoi na biurku czy stole. Jej wysokość maksymalna to 37 cm, a minimalna to 18 cm. Ramię ma długość 33 cm, a podstawa jest o średnicy 16 cm.

Moc światła jak wspomnieliśmy jest regulowana, więc nie będzie za jasno, kiedy zapalimy ją w nocy, ani za ciemno, kiedy będziemy chcieli sobie coś podświetlić w ciągu dnia. Jakie są jej parametry? Temperatura kolorów od 5800 do 6200k, a współczynnik oddawania barw wynosi powyżej 80 Ra.

Producent udziela na ten produkt 24 miesiące gwarancji. Możecie ją kupić w jednym z wielu sklepów -> link do porównywarki cen.