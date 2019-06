Natec Beaver – niszczarka domowa

Firma Natec poszerzyła swoją ofertę o trzy urządzenia, którymi są niszczarki dokumentów. Trafiły one niedawno do sklepów i są głównie dedykowane dla mniejszych firm, a także jako urządzenia awaryjne. Do naszej redakcji trafił najmniejszy, bo zaledwie 7 litrowy model Home, który sprawdzi się w warunkach domowych. Model ten pozwala na niszczenie pięciu arkuszy jednocześnie i został wyposażony w tryb automatyczny, zabezpieczenie termiczne i pierwszy poziom DIN 66399 (P-1). Jeżeli jesteście ciekawi czy warto wydać na to urządzenie 100 złotych i jaka jest jego wydajność to zapraszam do lektury.

Urządzenie przyjeżdża do nas zapakowane w elegancki czarno-niebieski karton (co jest charakterystyczne dla marki Natec). Na nim umieszczono sporo szczegółów dotyczących tego modelu. W środku poszczególne elementy są dobrze zabezpieczone. Po kolei mamy tutaj: kosz na pocięte dokumenty wykonany z tworzywa, samą niszczarkę (głowicę) i instrukcję obsługi.

Zacznijmy od kosza, który został wykonany z plastiku, a od spodu posiada niewielkie nóżki/podwyższenia. W tym modelu nie mamy okienka przez które można by podejrzeć do jakiego poziomu jest on zapełniony. Jest on bardzo lekki.

Głównym elementem jest jednak sama głowica, która wyposażona jest w rolki niszczące. Waży ona sporo, bo ponad 1,2 kilograma. Jej design jest stonowany, a jakość wykonania dobra. Nie zajmuje ona zbyt wiele miejsca, dlatego znajdziemy na nią miejsce w naszym pokoju czy biurze (zapewne pod biurkiem).

Dokumenty są cięte na paski o szerokości 7 mm (najniższy poziom bezpieczeństwa) z prędkością 2,2 m/min (do 5 dokumentów jednocześnie). To suche dane producenta. A jak z działaniem sprzętu jest w praktyce? Sprawdziliśmy to. Uruchomienie Beaver jest niezwykle proste – wystarczy podłączyć ją do prądu i podsunąć kartkę. Niszczarka oferuje dwie funkcje – automatyczną i cofania. W przypadku tej pierwszej sprzęt sam wyczuwa podsunięcie kartki i od razu przechodzi do pracy. Jedną kartkę A4 produkt Nateca pociąg w przeciągu około 6 sekund.

Drugą funkcją jest cofanie, co może się przydać w przypadku kiedy np. papier nam się zatnie to wtedy wystarczy przełączyć tryb i kartka zostanie „wypluwana” ze szczęki niszczarki. Głośność pracy nie jest tutaj nadmierna, powiedziałbym, że typowa dla tego typu urządzeń. Szkoda tylko, że kabel do połączenia Beaver ma zaledwie 1,5 metra. To w niektórych przypadkach może okazać się nieco za mało.

Dzięki funkcji start/stop nie powinniśmy raczej obawiać się o bezpieczeństwo. Czyszczenie kubła jest proste, ale wcale nie będziemy musieli tego robić zbyt często, ponieważ jego pojemność to 7 litrów.

We wstępie wspomnieliśmy o normie DIN 66399, więc warto wyjaśnić sobie co to jest. Określa ona siedem poziomów bezpieczeństwa w zależności od tajności i ważności dokumentów. Pierwszy to cięcie na paski mniejsze lub równe 12 mm, co jest zalecane dla dokumentów niskiego ryzyka, które nie zawierają newralgicznych danych. Poziom najwyższy, siódmy to cięcie na kawałki o szerokości poniżej 1 mm, co dotyczy dokumentów tajnych.

Co jeszcze powinniśmy sobie powiedzieć? Profesjonalne niszczarki są naprawdę drogie, dlatego jeżeli nie potrzebujecie wyjątkowo wydajnego sprzętu, który będzie utylizował dziennie setki kartek to produkt Nateca powinien okazać się dla Was strzałem w dziesiątkę. Nie poradzi sobie ona z tym co robią rozwiązania droższe np. cięciem kart kredytowych czy płyt CD.