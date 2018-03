Lioncast LM30 – test myszki

Niedawno trafiła do nas mysz nowego gracza na rynku peryferii, jakim jest Lioncast. Mowa tutaj o modelu LM30, który przeznaczony jest przeznaczony głównie dla miłośników MMO. To wszystko za sprawą licznych przycisków, które są tutaj dostępne. Tytułowe urządzenie kosztuje około 180 złotych, co zwiastuje ciekawego konkurenta na rynku urządzeń wskazujących. Jeżeli jesteście zainteresowani jak wypadł gryzoń niemieckiego producenta to nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić Was do lektury poniższej recenzji.