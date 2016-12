LG X Power – test smartfona

Firma LG posiada w swojej ofercie bardzo ciekawy model smartfona o nazwie X Power. Spoglądając na jego cenę i specyfikację można szybko stwierdzić, że to kolejny produkt o dobrym stosunku ceny do wydajności. Jednak w tym telefonie z Androidem ukryte jest coś więcej. A mianowicie chodzi o baterię. Koreański potentat zdecydował się postawić tutaj na akumulator o pojemności aż 4100 mAh. To potężna wartość jak na obecne czasy. Zapewne jesteście ciekawi jak wpłynęło to na jego czas pracy na jednym ładowaniu. Specjalnie dla Was przyjrzeliśmy się temu modelowi bliżej.