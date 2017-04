Kiano Elegance 5.1 PRO - test smartfonu

Kiano, czyli nasz rodzimy producent urządzeń multimedialnych znany był do tej pory głównie jako producent budżetowych tabletów. Coraz śmielej do oferty trafiają również laptopy oraz co widzimy na podstawie poniższej recenzji także smartfony. Kiano Elegance 5.1 PRO jak sama nazwa wskazuje ma zatrzeć wrażenie produktów o przeciętnym designie i przeciętnych możliwościach technicznych. Jest to poszerzony o nowe funkcjonalności i lepszą specyfikację sprzętową „brat” modelu Elegance 5.1. Czy nazwa produktu odzwierciedla faktyczną elegancję telefonu przekonamy się po testach tego oryginalnego urządzenia.