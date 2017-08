Inteligentny dom z TP-Link

Firma TP-Link już w trakcie tegorocznego MWC pokazała swoje najnowsze produkty szeroko rozumianego segment automatyki domowej. W zasadzie cały wystrój stoiska na targach skupiał się właśnie na tym temacie. Mogliśmy obejrzeć inteligentne gniazdka, żarówki, a nawet kamery. Dużym zainteresowanie cieszyły się te drugie w wersji RGB, którymi możemy sterować aplikacją w smartfonie. LB130, bo to je właśnie testowaliśmy mogą świecić dowolnym światłem z 16 milionów kolorów, poza tym mamy możliwość regulacji jasności czy temperatury świecenia. Co więcej jest opcja dostosowania koloru do danej pory dnia. Nie brzmi świetnie? Zobaczcie sami jak sprzęt ten sprawdza się w praktyce. Zapraszamy do lektury.

Na początek przyjrzymy się jednak inteligentnemu gniazdku o nazwie HS110. Model ten nie działa w technologii Bluetooth czy DECT, ale w zdecydowanie bardziej popularnej Wi-Fi. Zostało ono zapakowane w niewielkie pudełko na którym możemy przeczytać kilka istotnych informacji o urządzeniu. W środku poza gniazdkiem były tylko jeszcze jakieś dokumenty.

Sprzęt został wykonany z wysokiej jakości plastiku. Swoim wyglądem nie wzbudza większych emocji, chociaż zaokrąglone kształty są przyjemne dla oczu. Jego wymiary to 110,3 x 66,3 x 77 mm, a waga wynosi 182 gramy. Z przodu mamy przycisk służący do ręcznego złączania i wyłączania urządzeń, które do niego podłączymy. Do tego sygnalizuje on stan (on/off) i zasięg WiFi. Na górze mamy kolejny przycisk, ale ten służy do konfiguracji i wprowadzania sprzętu w stan parowania i przywracania urządzenia do ustawień domyślnych.

Z tyłu mamy wtyczkę, która pasuje do każdego gniazda typu E (Polska), jak i typu F – schuko (np. Niemcy). Samo gniazdko jest F, co oznacza, że nie posiada bolca tylko same blaszki. To nie ma w zasadzie znaczenia, ponieważ praktycznie wszystkie urządzenia elektryczne posiadają uniwersalne wtyczki pasujące do tych dwóch typów gniazd.