Inno3D GTX 1050 Ti Twin X2 4GB – autorska i budżetowa?

Marka Inno3D w ostatnim czasie gościła u nas już kilkukrotnie ze swoimi niereferencyjnymi konstrukcjami kart graficznych. Do tej pory jednak mieliśmy okazję przyjrzeć się rozwiązaniom z wyższej i średniej półki wydajnościowej. Dziś zapraszamy Was do zapoznania się z autorską wersją Twin X2 karty opartej o GeForce’a GTX 1050 Ti.

Jak zapewne pamiętacie, marka Inno3D w swojej ofercie ma zarówno wersje referencyjne kart graficznych opartych o chipy Zielonych, jak również całą listę serii z autorskimi układami chłodzenia i fabrycznie podrasowanymi ustawieniami pracy GPU i VRAM. Najniżej w hierarchii znajdują się karty Twin X2 oraz Comparct X1. My mieliśmy okazję zapoznać się z wersją Twin X2.

Inno3D GTX 1050 Ti Twin X2 4GB to karta o długości 195mm, co oznacza, iż wobec wersji referencyjnej jest większa o 50mm. Za chłodzenie odpowiada autorski system Inno3D o wysokości dwóch slotów. Został on wyposażony w dwa wentylatory, które jednak nie posiadają funkcji pracy półpasywnej. Radiator znajdujący się po nimi to standardowa konstrukcja żeberkowa bez wsparcia rurek cieplnych. Karta posiada czarny laminat, jednak nie uświadczycie ani backplate’u, ani najdrobniejszego podświetlenia typu RGB. Warto wspomnieć, że karta do działania nie potrzebuje gniazda dodatkowego zasilania PCI-E 6-pin. Miejsce na nie jest widoczne na płytce drukowanej, jednak jest puste. To również oznacza, iż TDP i całkowity pobór prądu przez kartę nie może być większy, niż możliwości gniazda PCI-Express x16, tj. 75W.

Producent wraz z zamontowaniem autorskiego systemu chłodzenia nie pokusił się o modyfikację parametrów pracy GPU czy VRAM. Stąd taktowania GP107 z 768 zunifikowanymi shader’ami są na poziomie referencyjnym i wynoszą odpowiednio 1291MHz base clock wzrastający do 1392MHz w trybie Boost. Pamięci to moduły GDDR5 o prędkości 1752MHz, co daje efektywnie 7000MHz. W połączeniu ze 128 bitową szyną danych szczytowa przepustowość podsystemu pamięci wynosi około 112GB/s.

Do dyspozycji Użytkownika Inno3D w modelu GTX 1050 Ti Twin X2 4GB oddał trzy wyjścia obrazu: HDMI, DVI oraz Display Port.