HyperX Alloy FPS – test klawiatury

Nowa klawiatura Alloy FPS przyjechała do nas w czarno-czerwonym pudełku, na którego ściankach znajdziemy zdjęcia urządzenia, a także informacje o jego najważniejszych cechach. W środku oprócz samej klawiatury mechanicznej mamy odłączany kabel USB, dodatkowe nasadki na klawisze w kolorze czerwonym, klucz do ich zdejmowania, etui do przenoszenia sprzętu oraz instrukcję.

Już na pierwszy rzut oka Alloy FPS robi dobre wrażenie. Klawiatura jest bardzo kompaktowa, dzięki czemu będziemy mieli łatwość w transporcie jej np. na imprezy typu lan party. Wokół stalowej ramy, która jest jej bazową częścią nie ma wolnej przestrzeni. Nie znajdziemy tutaj żadnych dodatków czy podkładki pod nadgarstki. Wymiary klawiatury to 441,65 x 129,38 x 335,59 mm, a waga wynosi 1049 gramów.

W najnowszym modelu HyperX mamy oczywiście podświetlane klawisze na kolor czerwony. Producent daje nam możliwość zmieniać ich jasność i wybierać czy mają się błyskać pojedynczo, rozpalać po naciśnięci czy też może symulować świetlną falę.

Sprzęt podłączamy do komputera za pomocą kabla w czarno-czerwonym oplocie, który można wygodnie odpiąć od klawiatury i przenieść osobno. Oczywiście możemy go również włożyć do materiałowego pokrowca, który jest w zestawie. To taki drobiazg, ale bardzo użyteczny. Dodatkowo dzięki naprawdę niewielkim gabarytom klawiaturę bez problemu zmieścimy nawet do niewielkiego plecaka. Warto dodać, że nie jest ona jednak wcale lekka, bowiem osiągniecie dużej wytrzymałości było związane z zastosowaniem metalowej ramy.

Kingston daje nam możliwość wymiany klawiszy. Taką opcję mieliśmy już w przypadku modeli innych producentów, ale tutaj dodatkowe przyciski są bardzo przyjemne dla oka. W komplecie otrzymujemy czerwone klawisze, które możemy umieścić w miejsce WASD i klawiszy numerycznych, które znajdują się nad nimi. Dodatkowo kilka z nich posiada chropowatą powierzchnię, która zapewnia dobry kontakt z naszymi palcami. Jedynie szkoda, że producent nie pomyślał także o innych, często używanych klawiszach w gracz. Mamy na myśli np. „f” czy „g”.

HyperX postawiło w swoim produkcie na kolor niebieski. Mowa oczywiście o przełącznikach Cherry MX Blue, które mają zapewnić odpowiednią czułość i niezawodność. To właśnie one wyróżniają klawiatury mechaniczne na tle rozwiązań konkurencji. Jak dobrze wiecie kolor przełączników określa ich właściwości. W tym przypadku możemy mówić np. o oporze stawianym przy naciskaniu klawisza. Mikroprzełączniki niebieskie oferują właśnie charakterystyczne „klikanie”, które jest zdecydowanie głośniejsze niż w przypadku wersji czerwonych, czarnych czy brązowych. Wiele osób lubuje się w tym dźwięku i uważa go za coś wspaniałego. Oczywiście są też gracze dla których przełączniki w kolorze niebieskim nie będą pasowały.

Z tyłu klawiatury mam wejście na kabel USB i dodatkowy port USB. Kabel, który podłączamy z jednej strony zakończony jest wtykiem miniUSB, a z drugiej dwoma standardowymi USB (jeden służy do komunikacji z pecetem, a drugi to przedłużacza portu, który znajduje się w klawiaturze). Ich styki są pozłacane.