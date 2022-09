Hikvision U100 DDR4-3200 2x8GB - test pamięci

Hikvision to firma kojarzona głównie z kamerami wideo, ale jak się okazuje, produkuje ona również podzespoły PC, za sprawą utworzonego w 2017 roku oddziału Hikstorage. Jednym z produktów w portfolio chińskiego przedsiębiorstwa jest pamięć RAM i do naszej redakcji trafiły moduły Hikvision U100, w wersji 2x8 GB 3200 MHz CL 16. Jest to najwyższa linia w ofercie Hikvision, która charakteryzuje się wielobarwnym podświetleniem LED RGB i ciekawym wyglądem radiatorów. Zobaczmy, jak recenzowana pamięć poradzi sobie w testach, w tym jakie zapewnia możliwości OC, bo w tym aspekcie różnice między modułami na ogół są największe.

Moduły dotarły do nas w niewielkich pudełkach o jasnej kolorystyce, na których znajdziecie zdjęcie pamięci, a także najważniejsze informacje o produkcie oraz jego wytwórcy. Wewnątrz opakowania znajduje się moduł RAM oraz papierowy dokument, opisujący m.in. warunki gwarancji i proces produkcji. Pamięć Hikvision U100 chłodzona jest przez radiatory o fantazyjnych kształtach, na szczycie których znajduje się plastikowy element rozpraszający światło emitowane przez diody LED RGB. Niestety, producent nie przygotował oprogramowania do zarządzania kolorystyką.



Aspektem, który można był lepiej dopracować, jest niewątpliwie kontakt kości z radiatorem, gdyż termopad zakrywa je tylko połowicznie, a ponadto jest za krótki, na czym dodatkowo cierpią układy zamontowane skrajnie. Co prawa nie zauważyliśmy, aby aspekt ten był przeszkodą podczas podkręcania, ale musieliśmy odnotować to niedociągnięcie. Wykorzystane przez firmę Hikvision kości to rzadko spotykane chipy marki Nanya, w wariancie C-die. Tym ciekawiej zapowiada się więc podkręcanie, w porównaniu do bardziej rozpowszechnionych układów od Hynixa czy Microna.

W naszej ocenie moduły Hikvision U100 są atrakcyjne wizualnie i z pewnością mogą być ozdobą peceta złożonego w obudowie ze szklanym panelem bocznym. Z jednej strony na radiatorze mamy logo producenta, a z drugiej naklejkę z oznaczeniem modelu, pojemnością, taktowanie i nr seryjnym. Wysokość pamięci to 42 mm, zatem montaż w połączeniu z chłodzeniem powietrznym nie powinien stanowić problemu (także dla bardziej rozbudowanych coolerów).





Testy pamięci Hikvision U100 zostały przeprowadzone w popularnym programie diagnostycznym AIDA64 oraz w grach komputerowych: Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Hitman 2 i Watch Dogs: Legion. Pomiary wykonaliśmy zarówno przy ustawieniach fabrycznych, a więc 3200 MHz CL 16-20-20-40, jak i po podkręceniu do 3600 MHz CL 17-19-19-36, w połączeniu z optymalizację reszty timingów, co możecie zobaczyć na załączonym screenie.

Użyty procesor, tj. Core i5-12400, podobnie jak inne zablokowane modele Alder Lake nie pozwala na podniesienie napięcie System Agent, przez co maksymalny zegar RAM w trybie synchronicznym (Gear 1) wynosi dla tej sztuki właśnie 3600 MHz. Notabene recenzowane moduły pozwalają jednak uzyskać wyższe taktowanie, gdyż po ustawieniu Gear 2 udało się osiągnąć 4000 MHz, ale przez pracę asynchroniczną wydajność uległa pogorszeniu.

Pozostałe komponenty naszej platformy testowej to płyta główna Asus Rog Strix Z690-A, dysk twardy Patriot Viper VP4100 o pojemności 1 TB, karta graficzna Asus Tuf Gaming GeForce RTX 3060 Ti, chłodzenie procesora SilentiumPC Fortis 5 oraz zasilacz SilentiumPC Supremo FM2 o mocy 650 W. Całość pracowała pod kontrolą 64-bitowego systemu Windows 10 w najnowszej wersji 21H2.

Prezentację wyników rozpoczynamy od gier, gdzie wydajność była sprawdzana programem NVIDIA FrameView, a podane rezultaty to średni FPS oraz wartość minimalna.

Cyberpunk 2077 (rozdzielczość 1920x1080, detale maksymalne):

Ustawienia fabryczne - 99,1/83 FPS

Ustawienia podkręcone - 116,3/98 FPS

Far Cry 6 (rozdzielczość 1920x1080, detale maksymalne):

Ustawienia fabryczne - 81,7/77 FPS

Ustawienia podkręcone - 92,1/86 FPS

Hitman 3 (rozdzielczość 1920x1080, detale maksymalne):

Ustawienia fabryczne - 99,2/92 FPS

Ustawienia podkręcone - 114,2/105 FPS

Watch Dogs: Legion (rozdzielczość 1920x1080, detale maksymalne):

Ustawienia fabryczne - 78,1/65 FPS

Ustawienia podkręcone - 93,2/79 FPS

Natomiast wyniki w benchmarku AIDA64 zostały uwiecznione na zrzutach ekranu, które znajdziecie poniżej. Warto zwrócić uwagę na wyraźną poprawę przepustowości oraz czasu dostępu po OC.

Pamięć Hikvision U100 charakteryzuje się fabrycznymi opóźnieniami zbliżonymi do innych innych tanich modułów klasy 3200 MHz, a więc mowa o timingach rzędu CL 16-20-20. Takie ustawienia zapewniają przyzwoitą wydajność prosto po wyjęciu z pudełka, choć bez fajerwerków. Sytuacja zmienia się po podkręceniu, gdyż OC zapewnia spory wzrost osiągów zarówno w benchmarkach syntetycznych, jak i grach. Potencjał kości Nanya C-die jest całkiem dobry, podobny do chipów Hynix C-die i lepszy od Hynix A-die czy Samsung C-die. To niewątpliwie dobra wiadomość dla osób, które lubią eksperymentować przy ustawieniach.

Podsumowanie

Pamięć Hikvision U100 to produkt, który powinien spełnić oczekiwania fanów wielobarwnego podświetlenia LED, którzy szukają przystępnych cenowo modułów RAM. W chwili pisania tekstu pojedynczy moduł 8 GB można było nabyć za 156 zł, zatem jest to najtańsza pamięć o taktowaniu 3200 MHz i z iluminacją, jaką można znaleźć w polskich sklepach. Jak pisaliśmy wcześniej, wydajność na ustawieniach fabrycznych jest przyzwoita, a możliwości podkręcania jak na tę półkę cenową dobre. Jednocześnie, z uwagi na zegar 3200 MHz jest to dobry wybór dla osób przymierzających się do zakupu procesora Alder Lake bez litery "K" w nazwie, gdyż nie każdy egzemplarz będzie w stanie pracować synchronicznie przy częstotliwości RAM 3600 MHz, co sprawia, że łączenie ich z zestawami o wyższym taktowaniu fabrycznym jest ryzykowne. Na swoją pamięć firma Hikvision, podobnie jak inni producenci, udziela wieczystej gwarancji, co zapewnia spokój nabywcy. Plusem jest także ciekawy, rzadko spotykany wygląd radiatorów i ich umiarkowana wysokość, dzięki czemu unikniemy konfliktu z bardziej rozbudowanymi coolerami CPU.