GoClever Sound Club MAGNUM - rzut oka na głóśnik

Głośniki przenośne stają się coraz bardziej popularne. Niektóre kosztują ponad 1000 zł, a inne warte są niecałe 50 zł. Posiadają już technologię Bluetooth 4.0 i coraz pojemniejsze baterie, dzięki którym możemy cieszyć się dłużej naszą ulubioną muzyką w plenerze. Otrzymałem do testów głośnik GoClever Sound Club MAGNUM, który niepowtarzalnie wygląda i dostępny jest w przystępnej cenie. Ale czy tak samo gra? Czy bateria o pojemności 4400 mAh wytrzyma kilka dobrych godzin słuchania? Zapraszam do recenzji.

Urządzenie posiada dwa głośniki, które oferują łącznie 20W mocy oraz dodatkową membranę, która wzmacnia bas. Wbudowana bateria o pojemności 4400 mAh ładowana gniazdem microUSB. Mamy także slot karty microSD, Aux-in oraz mikrofon do rozmów telefonicznych. Nie zabrakło dotykowego panelu sterowania z podświetleniem LED i technologii Bluetooth 4.0. Nie posiada jednak radia FM.

W zestawie znajduje się kabel USB, kabel AUX oraz instrukcja obsługi. Do zestawu testowego otrzymałem inny kabel AUX, oryginalny jest w kolorze kabla microUSB.

Głośnik swoim wyglądem zaciekawi nie jednego użytkownika. Jest wykonany z plastiku, maskownica głośników jest metalowa, a pod spodem jest umieszczona guma antypoślizgowa dzięki, której głośnik będzie stał stabilnie. Podczas odtwarzania muzyki diody LED sygnalizują to pulsacyjnie kolorem niebieskim, wokół dotykowych przycisków.

Urządzenie mnie oczarowało. Łączy się praktycznie z każdym urządzeniem, które może wysyłać dźwięk poprzez standard Bluetooth 4.0. Czy to Android czy iOS bez problemu nawiązuje połączenie. Jakość muzyki jest fenomenalna jak na takie małe urządzenie i oczywiście za tak małe pieniądze. Z karty microSD, a także poprzez kabel AUX jakość muzyki jest lepsza ze względu na brak strat jakościowych, niż przez Bluetooth, kiedy muzyka odtwarzana jest bezprzewodowo. Jednak głośnik został głównie stworzony do odtwarzania muzyki poprzez właśnie tę technologię. Za 150 zł nie spotkałem jeszcze głośnika który tak czystko i przyjemnie gra. Bas jest przyjemny, nie znajdujemy w nim sztuczności. Czuć jego wibracje trzymając głośnik w dłoni. Ten jest naprawdę lekki, bo waży zaledwie 250 gramów. Maksymalny czas pracy głośnika to prawie 7 godzin bez łądowania. Korzystając z panelu dotykowego wszystko odbywa się bezproblemowo. Przyciski reagują bardzo szybko, nie trzeba się męczyć, aby przełączyć muzykę. Jeśli chodzi o rozmowy to są poprawne. Słychać rozmówce bardzo dobrze i tak samo w drugą stronę. Przy głośniku przydałby się wskaźnik poziomu baterii oraz radio FM.