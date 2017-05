Genesis Xenon 200 – rzut oka na myszkę

Firma Genesis w zeszłym miesiącu dostarczyła do naszej redakcji na testy nowy model myszy komputerowej Xenon 200. Urządzenie to jest pierwszym w ofercie tego producenta, które oferuje podświetlenie RGB. W poniższym artykule opisaliśmy dla Was nie tylko jak spisują się diody LED w tym modelu, ale także jaki jest komfort pracy Xenonem 200 i czy warto kupić go przy obecnej cenie około 80 złotych. Zapraszamy do lektury.

Myszka Xenon 200 przyjechała do nas zapakowana w typowe dla marki Genesis opakowanie w czarno-czerwonym kolorze. Z przodu widzimy zdjęcie urządzenia, a z tyłu możemy zapoznać się ze specyfikacją i opisem sprzętu. W środku poza samym gryzoniem mamy także trzy nalepki Genesis, instrukcję obsługi oraz kartę podarunkową G2A o wartości 1,5 euro.

Jakość wykonania myszy Xenon 200 stoi na bardzo dobrym poziomie. Do jej przygotowania wykorzystano głównie czarny, matowy plastik, który w przeważającej części jest gumowany, co ma gwarantować dobrą przyczepność naszej dłoni. Na pokładzie nie zabrakło kilku rzucających się w oczy wstawek, co możecie zobaczyć na zdjęciach. Przyciski wstecz i do przodu, a także te odpowiadające za zmianę DPI i trybu pracy są wykonane z błyszczącego tworzywa. Urządzenie zostało wyprofilowane pod użytkowników praworęcznych.

Na górze mamy oczywiście dwa przyciski główne, podświetlany scroll, przycisk do zmiany czułości, przycisk do zmiany profili, a także podświetlane logo marki Genesis.

Z lewej strony znajduje się wskaźnik DPI w postaci czterech diod LED. Nad nimi mamy przyciski w przód i w tył oraz czerwony guzik do trybu snajperskiego. Nie zabrakło tutaj także gumowej wstawki, która ma zapewnić pewniejszy chwyt. Po stronie prawej widzimy mocno wyprofilowaną powierzchnię, która ma zagwarantować wygodne użytkowanie. Są tutaj także trzy elementy podświetlane, które pełnią jedynie rolę ozdobną.

Na spodzie znalazło się oczko sensora AVAGO 5050 o rozdzielczości maksymalnej 3000 DPI. Poza tym cztery teflonowe ślizgacze, które są duże i zapewniają bardzo przyzwoity poślizg na różnych powierzchniach.

Myszkę podłączamy do komputera za pomocą kabla o długości 1,8 metra, który zakończony jest pozłacaną wtyczką USB. Warto podkreślić, że został on pokryty nylonowym oplotem.

Wraz z gryzoniem otrzymujemy możliwość pobrania dedykowanego oprogramowania, za pomocą którego możemy wygodnie zarządzać Xenonem 200. Wśród opcji warte odnotowania jest zarządzenia pięcioma profilami i trzema trybami (dla każdego z profili), możliwość zaprogramowania każdego z przycisków, zmiana wartości pooling rate, zmiana czułości myszy (DPI) i ustawienie czterech wartości, regulacja podświetlenia RGB oraz programowanie sekwencji makro.

Myszka w trakcie naszych testów nas nie zawiodła. Pracowało nam się na niej bardzo dobrze, a sensor Avago 5050 działał precyzyjnie. Gryzoń nie jest może najlepszą bronią, jaką może wyobrazić sobie gracz, jednak bardzo dobrze wypada pod kątem ergonomii. Z Xenona 200 korzysta się bardzo komfortowo. Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu i rozmieszczeniu przycisków osoby praworęczne nie powinny mieć większych obiekcji. Konstrukcja została tak przygotowana, że najlepiej sprawi się wśród graczy, którzy korzystają z chwytu palm-grip lub claw-grip.Kciuk spoczywa na gumowanej powierzchni, skąd ma łatwy dostęp do trzech przycisków na bocznej ściance. Rolka jest sporych rozmiarów i jest delikatnie podświetlona. Stawia ona lekki opór, a jej skoki są wyczuwalne. Jedną z ciekawszych funkcji jest tryb snajperski, który aktywujemy czerwonym przyciskiem. Po tym czułość myszy zmienia się na 500 DPI, co powoduje zdecydowanie precyzyjniejsze działanie kursora przy celowaniu do wrogów ze sporej odległości.

W naszych testach sprawdziliśmy jakie właściwości wykazuje sensor Avago 5050 i okazuje się, że działa on stabilnie przy wszystkich wartościach polling rate. Jittering jest tutaj zauważalny, a interpolacja ujawnia się przy wartościach powyżej 1500 DPI. Nie ma efektu akceleracji, a LOD jest wysoki, bowiem wynosi 2 mm. Predykcja jest odczuwalna wraz ze zwiększaniem czułości sensora.

Podsumowanie

Xenon 200 marki Genesis został bardzo dobrze wykonany, oferuje przyjemny dla oka design i charakteryzuje się niezłą ergonomią. Mamy na jego pokładzie aż osiem programowalnych przycisków, które możemy ustawić w dedykowanej aplikacji. Oprogramowanie jest intuicyjne i daje nam szeroki wachlarz możliwości. Nie zabrakło tutaj opcji regulacji podświetlenia RGB, poziomów czułości oraz konfiguracji czterech profili. Za precyzję pracy odpowiada sensor Avago 5050, który został tutaj wykorzystany z uwagi na cenę myszy. Nie należy on do najlepszych na rynku, aczkolwiek zaspokoi potrzeby mniej wymagających użytkowników. Uważamy, że Xenon 200 przy cenie około 80 złotych jest świetnym wyborem i trudno o lepszego gryzonia za taką kwotę.