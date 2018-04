Genesis Titan 800 – recenzja obudowy

Po spojrzeniu na model Irid 300 przeszedł czas na kolejną obudowę z portfolio Genesis, która co Was pewnie zaskoczy jest jeszcze tańsza, bowiem możecie ją kupić za około 160 złotych. Producent zapewnia, że jest to bardzo pojemna, wytrzymała i dobrze wyglądająca skrzynka, która zapewni nam skutecznie chłodzenie naszych podzespołów. Tutaj, podobnie jak w Irid 300 otrzymujemy aż cztery wentylatory w komplecie, które są podświetlane diodami LED (33 sztuki na każdy). To sprawia, że całość prezentuje się bardzo efektowanie, głównie w nocy. Klient ma do wyboru trzy wersje kolorystyczne: zielony, czerwony i niebieski. Jeżeli jesteście zainteresowani tym modelem, to zapoznajcie się z naszą opinią poniżej.