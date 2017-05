Genesis Titan 660 Plus – recenzja obudowy

Tym razem przedstawiamy Wam budżetowy model obudowy komputerowej marki Genesis o nazwie Titan 660 Plus. Sprzęt ten wyróżnia się na tle innych urządzeń tego typu bardzo dużym panelem bocznym wykonany z pleksi. To powinno spodobać się głównie miłośnikom moddingu i osobom, które chcą widzieć podzespoły swojego komputera. Jeżeli szukacie ciekawej skrzynki dla Waszego komputera i jesteście skłonni zapłacić około 200 złotych to warto przeczytać ten artykuł do końca. Serdecznie zapraszamy.

Obudowa przyjechała do nas zapakowana w ekologiczny, brązowy karton. Na nim znajdziemy skróconą specyfikację urządzenia. Nie jest ona ciężka, bowiem sprzęt waży zaledwie 4,5 kilograma, a wymiary Titan 660 Plus to 477 x 207 x 470 mm.

Front w całości został wykonany ze sztywnej siatki mesh. Na górze widzimy dwie zatoki 5,25 cala, które możemy przeznaczyć na napęd optyczny czy też kontroler obrotów wentylatorów. Na dole widzimy logo marki Genesis. Po bokach frontu mamy srebrne elementy ozdobne.

Na górze, z tyłu umieszczono filtr magnetyczny pod którym ukrywa się wentylator o średnicy 120 mm. Bliżej przodu mamy panel I/O, który został wyposażony w przyciski reset, port USB 3.0, dwa porty USB 2.0, złącze słuchawkowe, złącze mikrofonowe oraz przycisk power. Mamy tutaj także diody LED informujące o podłączeniu zasilania i pracy dysku twardego.

Jak już wspomnieliśmy we wstępnie model ten wyróżnia się bardzo dużym panelem z pleksi, który zajmuje praktycznie cały bok. Po przeciwległej stronie widzimy panel wykonany z litej blachy, ale obok niego umieszczono przełączniki pracy wentylatorów. Każdy z dwóch kontrolerów obsługuje do dwóch wentylatorów. Mamy tutaj do wyboru trzy tryby: szybko, wolno i włączone. Z tej strony mamy także na panelu spore wytłoczenie, które powiększa przestrzeń przeznaczoną na kable z tyłu tacy płyty głównej.

Z tyłu obudowy na górze mamy zainstalowany wentylator 120 mm. Obok niego miejsce na panel I/O płyty głównej, a pod spodem siedem miejsc na karty rozszerzeń oraz slot na zasilacz.

Na spodzie mamy cztery sporej wielkości nóżki, które zakończone są piankowymi podkładkami. Z tyłu widzimy niewielkich rozmiarów filtr przeciwkurzowy pod zasilaczem.