Genesis Thor 300 TKL – test klawiatury

Tym razem przyjechała do nas najnowsze klawiatura mechaniczna marki Genesis. Mowa tutaj o modelu Thor 300 TKL, który jest pozbawiony bloku numerycznego. Posiada za to dedykowane podświetlenie w kolorze zielonym. Postanowiliśmy sprawdzić czy model ten nada się do wymagających potyczek w sieci, a także do redagowania tekstów w naszej redakcji. Jeżeli jesteście ciekawi jaka jest ergonomia tego produktu i czy warto na Thor 300 TKL wydać około 160 złotych to zapraszamy do lektury.