Genesis Rhod 600 RGB – test klawiatury

Nie zwalniamy z testowaniem klawiatur przeznaczony dla graczy. Tym razem do naszej redakcji przyjechał model Rhod 600 RGB od firmy Genesis. Jest to sprzęt typu membranowego, który jest nowszą wersji 400-tki. Wyposażono go w programowalne klawisze, oprogramowanie, opcje profili i makr. Czy potrzeba nam czegoś więcej? Wydaje się, że sprzęt ten może zadowolić nawet najwybredniejszych graczy, ale czy jest tak w rzeczywistości dowiecie się z lektury tej recenzji. Zapraszamy.

Urządzenie zostało zapakowane w kolorowy karton, na którym umieszczono kilka istotnych informacji o sprzęcie. Dowiadujemy się przede wszystkim, że testowany przez nas model wyposażony jest w podświetlenie typu LED RGB. W środku poza samym Rhod 600 znajdziemy także krótką instrukcję obsługi.

Przy pierwszym kontakcie z klawiaturą mamy bardzo pozytywne wrażenia. Została ona wykonana z wysokiej jakości plastiku, który na wierzchniej stronie pokryty jest materiałem gumopodobnym. To on ma zapewnić, że nasze dłonie nie będą się ześlizgiwały. Jak widzicie model ten posiada podstawkę pod nadgarstki. Pełne wymiary klawiatury to 465 x 175 x 30 mm, chociaż to nie jest zwykły prostokąt, ale zdecydowanie coś więcej. Widzimy tutaj liczne wycięcia, które są ładnie wyprofilowane. To dodaje urządzeniu sporą dawkę nowoczesności. Zdecydowanie dominuje tutaj czerń.

Klawisze są wysokie i wystają poza obszar klawiatury. Zostały one lekko wyprofilowane, żeby palce łatwiej trafiały w zagłębienia. Z lewej strony Rhod 600 RGB widzimy sześć dodatkowych przycisków. Służą one do zapisywania sekwencji makro. Nad nimi mamy przycisk, który je inicjuje. Obok mamy trzy kolejne guziki, które służą do zarządzania profilami.

Kiedy spojrzymy na prawą stronę to zobaczymy następne sześć przycisków, które tym razem służą do zarządzania oświetleniem i sterowania funkcjami multimedialnymi.

Na spodzie umieszczono regulowane nóżki, które pozwalają podnieść tył urządzenia o około 10 mm. Z przodu mamy dwie gumowe podkładki, które sprawiają, że sprzęt nie przesuwa się po biurku nawet w trakcie dynamicznej rozgrywki.

Model ten komunikuje się z komputerem za pomocą interfejsu USB. Wtyczka znalazła się na końcu długiego, 160 centymetrowego kabla w oplocie.

Jedną z największych nowości tego modelu jest podświetlenie klawiszy. Już po samym podłączeniu Rhod 600 RGB do komputera zobaczymy jakie możliwości ma system iluminacji – przez klawiaturę zacznie przepływać różnokolorowa fala. Podświetlenie możemy w dowolnej chwili wyłączyć, jednak zalecamy je pozostawić, bowiem światło znacząco poprawia czytelność czcionek umieszczonych na przyciskach. Za pomocą przycisków możemy regulować natężeniem podświetlenia, a także trybem jaki ma być aktywny. Oczywiście w dedykowanej aplikacji możemy zaprogramować własną opcję podświetlenia i przypisać ją do jednego z trzech profili.

Ciekawą opcją są przeźroczyste ścianki boczne klawiatury, które także świecą np. w trakcie rozmowy pulsują one w rytm naszych słów. To wszystko za sprawą wbudowanego equalizera.

Oczywiście nie zabrakło tutaj funkcji anti-ghosting, która jest niezbędna dla graczy. W tym przypadku mamy możliwość naciśnięcia jednocześnie aż 19 klawiszy. W praktyce oczywiście jest to w pełni wystarczające i nie udało nam się ani razu „zawiesić” urządzenia Genesis. Dobrze, że producent nie zapomniał także o opcji blokady przycisku Windows, która uchroni nas przed jego przypadkowym naciśnięciem, a tym samym wyjściem z gry i prawdopodobną porażką. Nie brakuje także tak przez wielu pożądanej zmiany funkcji “WSAD” i strzałek.

Pomimo, że jest to model membranowy, a jak dobrze wiecie w dzisiejszych czasach liczą się głównie klawiatury mechaniczne wśród graczy, to jednak Rhod 600 RGB zaskakuje nas bardzo pozytywnie. Model ten pozwala na dynamiczną rozgrywkę i nie zawodzi nas swoją reakcją na nasze poczynania. Niemniej wymaga ona jednak pewnego czasu adaptacji z kilku względów. Przede wszystkim wszystkie klawisze są bardzo blisko siebie i mają niski skok. To będzie kłopot głównie dla osób, które są przyzwyczajone do mechaników. Same klawisze są jednak dobrej jakości i do nich nie mamy zastrzeżeń.

Podkładka pod nadgarstki przypadnie do gustu przede wszystkim osobom o mniejszych dłoniach, bowiem jest ona stosunkowo krótka. Warto skorzystać ze specjalnych gumowych nóżek, którymi możemy podnieść tył urządzenia, co powinno wielu osobom zwiększyć komfort pracy.

Ponieważ jest to model membranowy, to na całej szerokości rozłożony jest membranowy element, który przyjmuje nacisk od wszystkich klawiszy. Te są lekko chropowate, dzięki czemu palce lepiej się na nich czują i możemy działać pewniej i bardziej komfortowo. Nie są one bardzo stabilne, aczkolwiek wystarczająco. Ich głośność pracy oceniamy na poprawną – są raczej ciche.

Nie skłamiemy, jak powiemy Wam, że model ten w codziennym użytkowaniu spisuje się bardzo dobrze. Wydaje się, że przy tak niewygórowanej cenie i wielu dodatkowym funkcjom będą tutaj liczne kompromisy i widoczne oszczędności w kwestii działania urządzenia. W praktyce tak nie jest, bowiem Rhod 600 RGB jest bliski swoim działaniem urządzeniom z wyżej półki. Trudno mieć do sprzętu marki Genesis jakiekolwiek większe zarzuty.