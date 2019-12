Genesis Oxygen 400 – rzut oka na słuchawki mobilne dla gracza

Firma Genesis pokazuje że słuchawki gamingowe wcale nie muszą być duże, drogie i ciężkie! Producent ten wprowadził na rynek nowy model o nazwie Oxygen 400, który nie jest typu nausznego, a jednak jego targetem są gracze. Jeżeli jesteście ciekawi jak urządzenie za 60 złotych sprawdza się w praktyce i czy rzeczywiście mobilni gracze powinni się tym sprzętem zainteresować to zapraszamy Was do lektury tego krótkiego artykułu.

Tytułowy produkt przyjechał do nas zapakowany w niewielkich rozmiarów pudełko szaro-czerwonego koloru na którym znajdziemy zdjęcia urządzenia, a także skróconą specyfikację na odwrocie. Genesis podkreśla, że model ten jest dedykowany graczom mobilnym, ale jak się okazuje nie tylko. Oxygen 400 są dosyć uniwersalne i nadadzą się nie tylko do grania, ale także do codziennego użytkowania czy to przy komputerze czy też w połączeniu ze smartfonem.

W zestawie poza samymi słuchawkami znajdujemy także dwa komplety (czerwone i czarne) silikonowych nasadek w 3 rozmiarach oraz dwie nakładki w rozmiarze M i L. Do tego jeszcze silikonowe wsporniki w liczbie dwóch par o rozmiarze M, które mają sprawić że sprzęt będzie lepiej się trzymał na naszym uchu. Do tego dochodzi mikrofon (odpinany), materiałowe etui i instrukcja obsługi. Trzeba przyznać że przy tej cenie to bardzo bogaty zestaw.

Jak na sprzęt za jedyne 60 złotych to prezentują się one nad wyraz dobrze. Zastosowano tutaj bardzo cienki przewód podłączający, który jednak nie powinien ulec uszkodzeniu. Same obudowy przetworników są w całości plastikowe, a na nich umieszczono logo producenta. Ich powierzchnia jest matowa przez co nie zbierają odcisków palców. Jak widzicie na zdjęciach są one dosyć duże (jak na słuchawki douszne), więc niekoniecznie będzie najwygodniej nosić je pod czapką.

Ciekawostką tutaj jest dołączony do zestawu mikrofon, który znalazł się na końcu cienkiego, metalowego pałąka. Nie ma problemu z zachowaniem jego ustalonego położenia. W praktyce także jest dobrze – dźwięk zbierany okazuje się wyraźny dla słuchacza/rozmówcy. Kolejną kwestią wartą odnotowania jest ukośna wtyczka 3,5 mm, która sprawdza się znacznie lepiej od L-kształtnej. Na kablu mamy jeszcze mini pilot, gdzie umieszczono przyciski do regulacji głośności (+/-) jest także guzik zatrzymujący/włączający odtwarzanie muzyki.

Najważniejszą kwestią jest jednak jakość brzmienia Oxygen 400. Okazuje się, że model ten potrafi zapewnić przestrzenny dźwięk o całkiem niezłej jakości jak na słuchawki mobilne. Brzmienie jest jednak płaskie. Urządzenie powinno zadowolić nie tylko graczy, ale także osoby słuchające w tramwaju muzyki czy oglądające na smartfonie filmiki z YouTube w salonie. Oczywiście nie możemy oczekiwać tutaj nie wiadomo jakich wrażeń słuchowych, ale przy ten cenie trudno spodziewać się czegoś więcej. Dlatego uważamy że stosunek ceny do jakości jest tutaj wyjątkowo dobry.

Szukacie słuchawek do słuchania muzyki? W tej cenie to dobry wybór. Na pewno znacznie lepszy od urządzeń dołączonych do smartfonów. Z drugiej strony warto pamiętać, że nie zaznamy tutaj jakiejś wyjątkowej szczegółowości. Nie można przyczepić się do izolowania dźwięków z otoczenia, bowiem ta kwestia jest bardzo dobrze rozwiązana. Podczas testów w tramwaju czy pociągu byłem zupełnie odcięty od głosów dochodzących z zewnątrz. Niestety obecny jest tutaj znany efekt mikrofonowy. Nie jest to poziom irytujący, ale jednak warto odnotować, że występuje w Oxygen 400.

Podsumowanie

Oxygen 400 zapewniają bardzo ładny, dynamiczny design, które powinien spodobać się wielu użytkownikom. Do tego odpinany mikrofon i bardzo dobra izolacja to główne zalety tego taniego modelu. Ergonomia urządzenia stoi na niezłym poziomie za sprawą wymiennych nakładek i wsporników. Do tego mamy pilot na kablu, którym możemy regulować głośność. Korzystaliśmy z nich w połączeniu z telefon, komputerem, jak i konsolą do gier. W każdej z tych sytuacji Oxygen 400 dawały sobie radę, ale jednak nie jest to sprzęt który mógłby w pełni zastąpić słuchawki nauszne, które według nas pozwalają na uzyskanie wyższego komfortu pracy. Jeżeli więc szukacie małych, mobilnych, dobrze grających słuchawek za około 60 złotych to produkt marki Genesis będzie dla Was bardzo dobrym wyborem!