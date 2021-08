Genesis Neon 750 RGB – recenzja słuchawek

Jeszcze dosyć ciepły, bo wprowadzony w czerwcu tego roku nowy model słuchawek Genesis trafił do naszej redakcji. Neon 750, bo tak został oznaczony flagowy model tego producenta ma zapewnić nam niezapomniane wrażenia podczas rozgrywki, dzięki dobrej jakości wykonania oraz szerokiej funkcjonalności. Jeżeli jesteście ciekawi czy rzeczywiście warto zainteresować się tym modelem i wydać na niego ponad 220 złotych to zapraszamy Was do dalszej lektury. Już teraz możemy Wam zdradzić, że to jeden z najlepszych modeli słuchawek tego producenta jakie mieliśmy okazję testować.

Genesis Neon 750 RGB przyjechały do nas zapakowane w czarno-czerwone pudełko, które jest charakterystyczne dla sprzętów tej marki. Na nim znajdujemy wiele szczegółowych informacji na temat urządzenia, a w środku mamy dobrze zabezpieczone słuchawki oraz całkiem sporo dodatkowych akcesoriów. Sprzęt znalazł się w woreczku, który ma ułatwić ich transport i zabezpieczyć przez zabrudzeniem, kiedy wrzucimy je po prostu do plecaka. Do tego mamy odpinany mikrofon, przejściówkę na osobne złącza jack 3,5 mm (mikrofon i audio) oraz metrowy przedłużacz z wtyczką USB.

Przy pierwszym kontakcie słuchawki robią bardzo pozytywne wrażenie – ich konstrukcja jest solidna i dobrze spasowana. Nie mamy jednak możliwości ich złożenia, co ułatwiłoby ich przewożenie i zajmowałyby mniej miejsca. Z drugiej strony nikt nie oczekiwał tutaj sprzętu mobilnego. Warto zwrócić uwagę na dosyć szerokie możliwości regulacji ich wielkości, dzięki czemu będą pasowały zarówno na mniejsze, jak i większe głowy.

Nauszniki oraz pałąk zostały pokryte sztuczną skórą, która jest całkiem miękka, dzięki czemu nasze uszy i głowa nie powinny być zbyt mocno dociskane, a tym samym zmęczone podczas dłuższej sesji gamingowej. Warto zwrócić jednak uwagę, że sztuczna skóra nie zapewnia wentylacji i brak przepływu powietrza może zacząć nam szybko przeszkadzać w upalne dni. Zastosowano tutaj 50 mm przetworniki.

Genesis Neon 750 RGB, jak nazwa wskazuje zostały wyposażone w podświetlenie RGB Prismo, które możemy włączyć poprzez podłączenie wtyczki USB-A do zasilania. Iluminacja dotyczy przede wszystkim zewnętrznej części nauszników. Z drugiej strony jeżeli nie podłączymy tej wtyczki to będzie ona po prostu luźno zwisała. Nie jest to na pewno idealne rozwiązanie. Samo podświetlenie jest jasne i wyraźne, a dodatkowo zmienia się cyklicznie.

W głównym nauszniku mamy miejsce do podpięcia mikrofonu. Włożymy go tylko w jednym ułożeniu za sprawą odpowiedniego wycięcia miejsca na wtyczkę. Sam mikrofon może być swobodnie regulowany, dzięki czemu bez problemu dopasujemy go do prawidłowej pracy.

Warto podkreślić, że kablu umieszczono pilot, który wbudowany jest około pół metra od słuchawki. Pozwala on na szybką zmianę natężenia dźwięku, wyłączenie mikrofonu oraz regulowanie podświetlenia. Jest on mocno plastikowy i nie prezentuje się zbyt dobrze na tle pozostałej konstrukcji. Warto wspomnieć, że kabel pokryty jest nylonowym oplotem.

Słuchawki rzeczywiście dobrze zakrywają nasze uszy i w zasadzie odcinają nas od dźwięków z zewnątrz. Dodatkowo niestety nie przepuszczają powietrza, o czym już mówiliśmy przez co ergonomia nieco kuleje. Jeżeli chodzi o samo ich brzmienie to najbardziej uwidaczniają się niskie tony, jednak są one zbyt mało dynamiczne i znacząco przysłaniają pozostałe pasma. Dosyć dobrze słychać wokale i są one naprawdę odpowiednio detaliczne i szczegółowe. Pomimo, że jest to zestaw dedykowany dla graczy to nie mamy tutaj żadnych wspomagaczy dla dźwięku przestrzennego, a same słuchawki pracują w układzie 2.0.

Wróćmy jeszcze na moment do komfortu użytkowania – górny pałąk pokryty został pianką i obszyty skórą, co sprawia, że mimo sporej wagi słuchawek nie uciskają one głowy. Do dyspozycji mamy aluminiowe uchwyty na których trzymają się same nauszniki, a ich regulacja to około 50 mm na każdą ze stron.

Jak już jesteśmy przy aspektach ważnych dla graczy to warto podkreślić obecność mikrofonu i to naprawdę niezłego mikrofonu. Nasi współzawodnicy potwierdzili, że zbiera ona dźwięk dobrze i jesteśmy słyszalni wyraźnie, co jest najważniejsze. Nie odnotowaliśmy przerywania czy zakłóceń.

Dodajmy, że sprzęt Genesisa możemy podłączyć nie tylko do komputera, ale także do telefonu czy konsoli. Nadal żałujemy, że w tej cenie nie mogą to być słuchawki bezprzewodowe, co zapewne coraz częściej jest oczekiwanym rozwiązaniem przez graczy. Do tego brakuje nam na pewno obsługi dźwięku przestrzennego, ale zapewne gdybyśmy dołożyli to wszystko to Genesis nie zmieściłby się w zakładanym budżecie.

Podsumowanie

Genesis Neon 750 RGB to sprzęt, który niedawno wszedł na rynek i dzięki swemu nowoczesnemu designowi na pewno przykuwa wzrok graczy. Mamy tutaj nie tylko ciekawą i solidną konstrukcję, ale także podświetlenie RGB, co jest w ostatnim czasie pożądanym dodatkiem. Model ten wyróżnia się przede wszystkim dobrym mikrofonem, odpowiednią regulacją wielkości pałąka oraz naprawdę sporymi nausznikami. Są one nie tylko duże, ale i wygodne, pod warunkiem, że robimy przerwy w grze, bo nie przepuszczają one powietrza i w upalne dni będzie nam po prostu gorąco. Neon 750 RGB zapewniają niezły dźwięk, który na pewno wystarczy do przyjemnej rozgrywki, ale na pewno nie jest to sprzęt dla audiofilów, zresztą nie takie jest jego przeznaczenie. Jeżeli więc Wasz budżet wynosi około 200 złotych to jesteśmy pewni że warto zainteresować się tytułowym modelem od Genesis.