Genesis Neon 360 – test słuchawek

Firma Genesis wprowadziła pod koniec zeszłego roku na rynek nowy model słuchawek dla graczy o nazwie Neon 360. Sprzęt ten wyposażony został wyposażony w dźwięk stereo. Mamy tutaj do czynienia z głośnikami w rozmiarze 50 mm, a także ciekawą opcją włączenia wibracji. Producent zapewnia, że jego sprzęt zagwarantuje nam bardzo wysoką jakość brzmienia i wygodę użytkowania. Dodatkowo Neon 360 mają być wytrzymałe, co zawdzięczają metalowemu pałąkowi i kablowi w oplocie. Jeżeli jesteście ciekawi, czy warto za ten model Genesisa zapłacić około 100 złotych to zapraszamy do lektury.

Model Neon 360 przyjechał do nas w typowym dla marki Genesis czarno-czerwonym pudle. Na froncie znajdujemy grafikę, która prezentuje kupowany sprzęt. Po drugiej stronie mamy dane dotyczące specyfikacji i wylistowane najważniejsze funkcje urządzenia. Dowiadujemy się, że Neon 360 posiada wbudowany mikrofon, a także mechanizm wibracji.

W środku słuchawki znajdują się w dodatkowym, ekologicznym kartonie. Poza nimi mamy jeszcze skróconą instrukcję obsługi. Przejdźmy jednak do samych, które na pierwszy rzut oka robią bardzo dobre wrażenia. Jest to nieźle wykonana konstrukcja, która oparta jest na solidnym pałąku, pod którym umieszczono miękką opaskę, o którą będą opierały się na naszej głowie. Jest ona zamocowana na taśmie z plastiku, która prowadzona jest przez sam jej środek.

Nauszniki są na stałe przytwierdzone do pałąka, co sprawia, że nie jest nimi możliwy jakikolwiek ruch. W związku z tym słuchawki dopasują się do naszej głowy za pomocą miękkich padów, które wyróżniają się także sporą wielkością. W modelu Neon 360 są one w całości czarne. Całkiem ciekawie prezentują się ich kopułki, których kształt dosyć trudno opisać, ale możecie je z bliska zobaczyć na zdjęciach. Na ich środku znajduje się podświetlane logo marki Genesis.

Na lewym nauszniku umieszczono mikrofon, który jednak nie jest na typowym wysięgniku, ale został ukryty w słuchawce. To rozwiązanie, które już poznaliśmy wcześniej i rzeczywiście nie spisywało się ono najgorzej. Z tyłu nausznika znajdujemy potencjometr do regulacji głośności, a także przycisk do włączenia/wyłączenia wibracji. Poza tym również tutaj mamy wyprowadzony przewód, który zabezpieczony jest materiałowym oplotem w kolorze czarno-czerwonym. Jest bardzo gruby, a na jego końcu mamy trzy wtyczki: dwie typu jack 3,5 mm oraz USB. Dwie pierwsze oczywiście odpowiadają za mikrofon i słuchawki, zostały odpowiednio oznaczone.

W specyfikacji słuchawek niestety nie znajdujemy wszystkich interesujących nas szczegółów. Brakuje nam informacji chociażby o parametrach mikrofonu. Wiemy jednak jakie jest pasmo przenoszenia i siła przetworników. Wartości te są dosyć standardowe i nie wychodzą poza pewne przyjęte ramy. Impedancja słuchawek również jest nam znana i wynosi 32 Ohmy. Kiedy znamy już budowę i dane techniczne modelu Neon 360 to możemy przejść do ich użytkowania.