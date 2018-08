Genesis Neon 350 i Radon 710 – test słuchawek

Liczba zestawów słuchawkowych dostępnych w sklepach ciągle rośnie. Gracze w zależności od wymagań stawiają na produkty z różnego zakresu cenowego. Każdy jednak pragnie stać się posiadaczem urządzenia o świetnej jakości odtwarzanego dźwięku, ale jednocześnie nie bardzo drogim. Firma Genesis po raz kolejny dostarczyła do naszej redakcji dwa ciekawe zestawy słuchawkowe o nazwach Neon 350 i Radon 710. Dla kogo są one odpowiednie? Czy warto wydać 100 złotych na pierwszy z modeli czy może lepiej dołożyć kolejne 40 złotych i kupić Radony? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej.

Neon 350 przyjechały do nas zapakowane w typowe dla marki Genesis czarno-czerwone pudełko. Z przodu mamy grafikę, która pokazuje jaki design oferują słuchawki. Na odwrocie mamy specyfikację urządzenia i wymienione jego najważniejsze cechy. W zestawie poza samymi słuchawkami mamy także krótką instrukcję obsługi i zestaw nalepek z logo producenta.

Pierwszy kontakt ze słuchawkami Genesis jest bardzo pozytywny. Konstrukcja jest dobrze wykonana, odpowiednio złożona i ładnie się prezentuje. W tym przypadku pałąk wykonany jest ze sprężystych pręcików, a pod nimi mamy elastyczną opaskę, o którą będzie opierała się nasza głowa. Zamocowana jest ona na plastikowej taśmie.

Nauszniki są przymocowane do pałąka na stałe – nie można ich w żaden sposób ruszać. Dodatkowo konstrukcja ta jest skręcana, przez co nie ma zbytniej możliwości dopasowania słuchawek do naszej głowy. Możemy to zrobić tylko za pomocą padów, które są jednak odpowiednio duże i miękkie. Design słuchawek Neon 350 jest bardzo nowoczesny. Największą uwagę zwracają oczywiście kopułki. Ich kształt jest jednak nieregularny, a wykończono je szarym, sześciokątnym elementem. Dodatkowo mamy tutaj niewielkie cztery śrubki. Nauszniki są dodatkowo podświetlane przez co całość w ciemności świetnie się prezentuje. Jest nowocześnie, dynamicznie i agresywnie, czyli tak jak gracze lubią najbardziej.

W lewym nauszniku mamy mikrofon, który jest umieszczony na końcu grubego i elastycznego wysięgnika. Nie ma problemu z utrzymaniem wybrane pozycji, co jest olbrzymią zaletą tego modelu. Również z lewego nausznika wychodzi kabel w oplocie materiałowym, który zabezpieczono grubym tworzywem, a na solidnym przewodzie mamy pokrętło do regulacji głośności. Co pewnie zauważyliście na kopułce nausznika mamy malutki przycisk, a służy on do włączania/wyłączania wibracji.

Wróćmy jeszcze na chwilę do kabla, który poza tym że jest bardzo gruby i solidny to jeszcze na końcu został zakończony trzema końcówkami. Mamy tutaj jedno USB i dwa złącza jack 3.5 mm. Oczywiście te dwie ostatnie oznaczone są odpowiednio jako słuchawki i mikrofon.