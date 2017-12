Genesis Krypton 800 - test myszki dla graczy

Firma Genesis rozszerza swoją ofertę naprawdę bardzo szybko. Pojawiają się w portfolio tego producenta nowe modele słuchawek, klawiatur, a także myszek komputerowych. Dzisiaj przyjrzymy się jednemu z najciekawszych modeli gryzoni, a dokładniej Krypton 800, który przeznaczony jest dla graczy, którzy oczekują największej wydajności, precyzji i niezawodności. Jeżeli jesteście ciekawi czy warto zapłacić za Kryptona 800 aż 180 złotych to zapraszamy Was do lektury, która zapewne rozwieje Wasze wątpliwości.

Nowy gryzoń Genesis przyjechał do nas zapakowany w takie samo pudełko, jak większość myszy tego producenta. Kartonik o czarno-czerwonym kolorze pokazuje nam wygląd gryzonia, ujawnia jego najważniejsze cechy (zastosowanie sensora PMW 3330, dedykowane oprogramowanie i liczbę programowalnych przycisków). Na odwrocie znajdujemy nawet tabelkę ze specyfikacją techniczną, która rozwieje wątpliwości także tych bardziej dociekliwych klientów. W komplecie poza samym Krypton 800 znajdujemy skróconą instrukcję obsługi.

Przy pierwszym kontakcie z myszą zauważamy, że to produkt symetryczny, dzięki czemu sprawdzi się wśród osób prawo i leworęcznych. Gryzoń ma podłużną budowę, a jego cały korpus utrzymany jest w ciemnej kolorystyce. Tym co wyróżnia się na tle reszty są: podświetlane logo na grzbiecie, dwa paski LED ukryte pod przeźroczystym plastikiem oraz gumowe wstawki na bocznych ściankach. Po każdej stronie mamy także po dwa boczne przyciski, które oferują przyjemny klik i odpowiednie wyprofilowanie. Wyczuwamy pod nimi pewien opór, ale nie zostało nam zdradzone jakie przełączniki wykorzystano do ich przygotowania. Za to wiemy, że dwa główne przyciski oparte są o przełączniki Omron, co ma zapewnić im świetną wytrzymałość. Zostały one delikatnie wyprofilowane, dzięki czemu świetnie układają się pod palcami.

Trochę gorzej od reszty elementów wypada rolka, bowiem została ona osadzona w dosyć mało komfortowym miejscu. Pod nią mamy kolejne dwa przyciski, które pozwalają na zmianę profili i DPI gryzonia. Ten pierwszy guzik jest mocno wysunięty poza obudowę, przez co przeszkadza w kliku scrolla.

Na spodzie umieszczono aż pięć ślizgaczy (przy krawędziach). W ogóle ta część Kryptona 800 prezentuje się świetnie, bowiem mamy tutaj powierzchnię o kształcie plastra miodu, która otacza umieszczony tam sensor optyczny PWM3300.

Kiedy już jesteśmy przy głównym elemencie tej konstrukcji, to wyjaśnijmy sobie, że PWM3330 to nieznacznie okrojona wersja 3360, która różni się od wyższego modelu maksymalną prędkością oraz rozdzielczością. W teorii mówi się o wartości maksymalnej 7200 DPI, jednak w tym modelu producent podaje aż 10200 DPI. Oczywiście nasze testy pokazują, że taki rezultat był możliwy tylko i wyłącznie dzięki interpolacji.

Mysz łączy się z komputerem za pomocą kabla o długości 1,8 metra, który zakończono wtyczką USB. Posiada elegancki oplot i dobrze układa się na biurku.