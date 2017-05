Genesis Helium 600 – test głośników 2.1

Firma Genius po raz pierwszy dostarczyła do naszej redakcji głośniki komputerowe. Tym większe było nasze zdziwienie, kiedy zobaczyliśmy, że to pełnowymiarowy zestaw typu 2.1. Pomimo, że do tej pory głównie testowaliśmy myszki i klawiatury dla graczy od tego producenta, to do Helium 600 podeszliśmy z podwójnym zainteresowaniem. Byliśmy bardzo ciekawi co udało się przygotować w cenie około 250 złotych. Czy taki komplet ma prawo znaleźć się na biurku melomana, a może wyłącznie gracza? Zostańcie z nami i przeczytajcie ten artykuł.

Głośniki przyjechały do nas w dużym, czarno-czerwonym pudle z wygodną rączką na górze. Co ciekawe ta nie jest plastikowa, ale tworzy z kartonem jedną całość. Na ściankach umieszczono nie tylko zdjęcia Helium 600, ale także informacje o ich specyfikacji technicznej. W trakcie rozpakowywania przyglądaliśmy się im uważnie, bowiem to w końcu sprzęt, który będzie stał na biurku i będziemy się na niego chcąc, nie chcąc patrzyli. Najczęściej głośniki stawiamy w pobliżu monitora czy telewizora, czyli urządzeń w które wpatrujemy się po kilka godzin dziennie.

Helium 600 nie mają się czego wstydzić, bowiem zostały wykonane bardzo starannie i przyjemnie dla oka. Mamy tutaj w sumie trzy głośniki, o prostym designie i prostopadłościennym kształcie. Są one bardzo eleganckie i nie oferują niczego ekstrawaganckiego. Wyróżnia się tylko kratka z przodu oraz górna membrana. Największe wrażenie robi jednak ich wykończenie w stylu Carbon. Powierzchnia ta jest czarna, szorstka i pokryta przyjemnym dla oka wzorem (ala łuski). To wszystko sprawia, że po ustawieniu głośników Helium 600 na biurku będą one cieszyły nasz wzrok, a zapewne i znajomi zwrócą na nie uwagę przychodząca w odwiedziny.

Producent nie poszedł za panującą modą i nie wyposażył głośników w LEDowe podświetlenie. Podobno był tutaj pomysł, żeby te migały z każdym uderzeniem basu, co można zobaczyć na pudełku. Naszym zdaniem to dobrze, że tego efektu nie ma, a nawet jakby był to ważne, żeby można było zdecydować czy ma być włączony czy też nie.

Obudowa głośników Genesisa nie jest wykonana z plastiku, ale drewna. To sprawia, że powinny być nie tylko bardzo wytrzymałe, ale także oferować lepszą jakość dźwięku. Producent nie popisał się jeśli chodzi o kabel, którym podłączamy subwoofer z innymi głośnikami, bowiem ten ma zaledwie 1,5 metra długości. To za mało, kiedy będziemy chcieli położyć niskotonową jednostką na ziemi, a dwa pozostałe głośniki po obu stronach monitora.

W komplecie nie zabrakło całkiem nieźle wykonanego pilota, który oferuje dwa porty mini-jack. Jeden z nich wykorzystamy do podłączenia słuchawek, a drugi do mikrofonu. Za pomocą pokrętła możemy regulować poziom głośności. Potencjometr działa płynnie i możemy bardzo dokładnie ustawić mocy wydobywającej się z głośników muzyki.

Helium 600 możemy także sterować za pomocą dwóch pokręteł, które znalazły się z tyłu subwoofera. Jedno z nich opowiada za głośność, a drugie za moc basu. Zapewne rzadko kto będzie z nich korzystał, ponieważ zazwyczaj głośnik ten znajduje się nie „pod ręką” i dużo wygodniej wykorzystać do regulacji pilota.