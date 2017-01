Genesis GX58 – test myszki dla graczy

Rozgrywki sieciowe to bardzo popularna forma zabawy wśród dzieci i młodzieży. Teraz zabawa na wirtualnej planszy wymaga od nas nie tylko bardzo szybkiego działania, dobrego planowania, ale także wysokiej precyzji. Do tego niezbędny jest odpowiedni sprzęt. Firma Genesis niedawno wprowadziła do swojej oferty nowy model myszki dla graczy o oznaczeniu GX58. To gryzoń budżetowy, który ma zadowolić osoby, które szukają sprzętu poniżej 100 złotych. Czy warto po niego sięgnąć? Sprawdziliśmy to.

Nowa myszka Genesis przyjechała do nas zapakowana w czarno-czerwone pudełko, które jest typowe dla produktów tej marki. Znajdziemy na nim sporo informacji odnośnie kupowanego produktu. W komplecie umieszczono instrukcję obsługi, ślizgacze oraz gryzonia. Producent wspomina na załączonych materiałach, że GX58 to nowy produkt dedykowany jest entuzjastom FPS. To dzięki przygotowanemu tutaj przyciskowi snajperskiemu, który pozwala szybko obniżyć DPI i oddać dokładny strzał. Taka funkcja powinna przydać się np. w grze Counter-Strike: Global Offensive, gdzie potrzebna jest precyzja, a w niej może przeszkadzać zbyt wysokie DPI. Jego zmiana przed oddaniem strzału może kosztować nas zbyt dużo czasu, więc Genesis znalazł na to receptę w postaci GX58.

Oczywiście testowany przez nas gryzoń posiada także możliwość normalnej zmiany czułości. Oferuje on pięć poziomów DPI, a najwyższy wynosi 4000. O tym jaki obecnie poziom mamy aktywny informuje nas podświetlenie LED.

Myszka została wykonana z matowego materiału w czarnym kolorze. Jest ona wyprofilowana dla osób praworęcznych. W sumie mamy na pokładzie aż dziewięć przycisków. Wymiary gryzonia 128 x 88 x 38 mm. To oznacza, że ma dosyć spore gabaryty. Dzięki temu powinna być dobrze dopasowana do osób, które preferują chwyt palm grip, czyli pełną dłonią. Na górze mamy dwa przyciski główne, rolkę, dwa przyciski do zmiany DPI, podświetlany wskaźnik DPI i logo producenta.

Z lewej strony widzimy trzy dodatkowe przyciski: dwa standardowe (dalej i wstecz), a trzeci to przycisk snajperski, po którego naciśnięciu i przytrzymaniu DPI zmienia się na poziom 800. Z drugiej strony mamy ładnie wyprofilowaną zatoczkę dla naszych palców.

Producent zastosował pod obudową zmodyfikowany sensor Avago 3050L, który ma zagwarantować wyższą szybkość śledzenia, maksymalną akcelerację i wydajniejsze przetwarzanie danych. Na spodzie widzimy także trzy ślizgacze wykonane z teflonu (zapasowy komplet znalazł się w zestawie). Pod klapką mamy trzy ciężarki, dzięki którym możemy dostosować wagę sprzętu do naszych preferencji.

Gryzonia GX58 podłączamy do komputera za pomocą wtyczki USB (pozłacane styki), która znalazła się na końcu kabla o długości 2 metrów.