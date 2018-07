Genesis Argon 500 i Argon 570 – test słuchawek

Firma Genesis po raz kolejny robi ukłon w stronę graczy. Pod koniec zeszłego roku do oferty tego producenta trafiły ciekawe zestawy słuchawkowe o nazwach Argon 500 i Argon 570. Modele te należą do grupy urządzeń, które nie wymagają od nas posiadania grubego portfela. Od razu zdradzimy, że pomimo podobnych nazw, modele te różnią się od siebie znacząco. Zastanawiacie się które wybrać? Czy w ogóle warto zainteresować się rodziną Argon? Zapraszamy Was do lektury.

Pierwszą wspólną cechą Argon 500 i Argon 570 jest opakowanie. W obu przypadkach jest ono bardzo zbliżone – te same kolory, podobne grafiki i krótka specyfikacja. W środku oprócz samych słuchawek znajdziemy także przedłużacz, który z jednej strony jest zakończony gniazdem na wtyk Jack 3,5 mm, a z drugiej dwoma takimi wtykami, które przewidziano do audio i mikrofonu. Poza tym mamy tutaj także instrukcje obsługi i naklejki z logo producenta.

Zacznijmy od modelu Argon 500 – już przy pierwszym kontakcie prezentuje się on bardzo dobrze. Słuchawki wykonano z czarnego tworzywa sztucznego, które jest niezłej jakości. Pałąk zamknięty jest w obudowie, która od wewnętrznej strony została wyłożona gąbką. Pozwala on na regulację wielkości. Pałąk łączy się z nausznikami za pomocą widełek, które wykonano z metalu. Dodatkowo możemy je złożyć do środka, co znacząco poprawia komfort w trakcie noszenia ich na szyi.

Same nauszniki znajdują się na widełkach „Y”, które dają minimalny zakres ruchu, co okazuje się wystarczające, żeby dopasowały się do naszej głowy. Ich zewnętrzna strona wykończona jest błyszczącym materiałem, na którym umieszczono logo Genesisa, a dookoła widzimy czerwony pierścień. Pady są grube i zapewniają wygodne użytkowanie. Jest w nich wystarczająco dużo miejsca na nasze uszy. Mikrofon jest odłączany, więc możemy słuchawki używać także ze smartfonem. Sam mikrofon umieszczony jest na elastycznym wysięgniku, który z jednej strony posiada pozłacany wtyk. Trzyma się on bardzo dobrze, więc nie ma obawy że samoistnie wypadnie.

Odnośnie parametrów słuchawek to Genesis nie daje nam zbyt wielu szczegółów, zobaczcie sami:

• Dynamika głośników: 109 dB

• Średnica głośników: 53 mm

• Pasmo przenoszenia: 20 – 22000 Hz

• Impedancja: 32 Ω

Słuchawki podłączamy za pomocą kabla o materiałowym oplocie, który zakończony jest wtykiem dualnym. Na przewodzie umieszczono około 20 cm od nausznika pilot, który pozwala na regulacją głośności oraz daje możliwość wyłączenia mikrofonu. Także on utrzymywany jest w czarno-czerwonej kolorystyce. Potencjometr jest okrągły i nie zapewnia zbyt dokładnego sterowania – ma śliską powierzchnię i trudno palcem odpowiednio ustawić żądaną wartość.

W przypadku modelu Argon 570 mamy nauszniki w kształcie prostokątów, które przykręcono za pomocą czterech śrub. Właśnie śruby są tutaj mocno widoczne w kilku miejscach, co jest zapewne celowym zabiegiem producenta. Na zewnętrznej strony nauszników mamy plastikowe nasadki, na których widzimy grafikę czerwonych laserów. Z drugiej strony mamy dosyć grube i miękkie pady, które są szeroko rozmieszczone. To powinno zagwarantować wystarczająco dużo miejsca na uszy. W lewej słuchawce znajduje się ukryty mikrofon oraz przełącznik, którym możemy go wyłączyć. Nie zabrakło także potencjometru do regulowania poziomu głośności. Słuchawki utrzymywane są na widełkach „Y”, które łączą się z pałąkiem. Ten także posiada skóropodobną wyściółkę po wewnętrznej stronie. Do lewego nausznika podłączono mikrofon, który znajduje się na końcu 10 cm wysięgnika.

Jak prezentuje się specyfikacja słuchawek Argon 570, spójrzcie:

• Dynamika głośników: 109 dB

• Średnica głośnika: 40 mm

• Pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz

• Impedancja: 16 Ω

W modelu tym zastosowano przetworniki z magnesami neodymowymi o średnicy 40 mm. To dobre rozwiązanie, odpowiednie na tę półkę cenową.