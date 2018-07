FURY Thunderjet – test zestawu dla graczy

Każdy gracz komputerowy potrzebuje kilku akcesoriów, które umilą mu zabawę. Nalezą do nich oczywiście: mysz, klawiatura, słuchawki i podkładka pod gryzonia. Oczywiście, żeby wybrać odpowiednie urządzenia potrzeba sporo czasu spędzić w sieci przeglądając różne sklepy internetowe i czytając fora dyskusyjne. Cały ten proces postanowiła nam ułatwić firma FURY, która wprowadziła na rynek zestaw o nazwie Thunderjet. Jest to bardzo budżetowa opcja, która jednak może się sprawdzić w przypadku niektórych odbiorców. Jeżeli jesteście ciekawi co znajdziemy w środku i jak sprawdzają się te peryferia w praktyce. Zapraszamy!

Komplet akcesoriów został zapakowany w duże, czarno-niebieskie pudełko. Prezentuje się ono bardzo dobrze, a na nim przedstawiono poszczególne urządzenia. Z tyłu poddano nawet krótkiej charakterystyce każde z nich. W środku ułożono wszystko w rozsądny sposób i dobrze zabezpieczono. Pierwsza w nasze ręce trafia klawiatura schowana w worek ochronny. Jeżeli już o niej mowa, to przyjrzyjmy się bliżej temu urządzeniu.

To co nasuwa się po pierwszych oględzinach to jednak to, że kupując coś taniego zgadzamy się na pewne kompromisy. Urządzenie jest stosunkowo lekkie, pomimo aluminiowych wstawek. Wygląda ona nowocześnie i pewnie znajdą się osoby, którym przypadnie do gustu. Nam jednak przypomina jakby wymontowane klawisze ze stelażem z obudowy.

Producent podkreśla jednak, że model ten jest odporny na ewentualne zalanie, ponieważ klucze mają wysoki kołnierz, a dodatkowo zaprojektowano specjalne kanały do odprowadzenia cieczy. Ich ujścia widzimy na spodzie. Poza tym mamy tam rozkładane nóżki (bez gumek antypoślizgowych) i dwie malutkie stopki z przodu.

Klawiatura ma wymiary 460 x 170 x 30 mm, a jej waga bez kabla to 880 gramów. Niby solidna konstrukcja, jednak po rozłożeniu nóżek i rozpoczęciu pracy na niej całość zaczęła się uginać. Może nie jakoś bardzo znacząco i tylko w środkowej części, ale jednak. To wynik zastosowania cienkiej, aluminiowej płyty, która nie pozwala na odpowiednie usztywnienie. Być może produkt ten przeznaczony jest dla znacznie młodszych odbiorców, którzy nie wkładają tyle siły. Z drugiej strony może dzieci jeszcze mocniej uderzają w klawisze?

Przyciski mają wysoki skok, są stosunkowo ciche i nie zacinają się. Poza tym model ten oferuje Anti-Ghosting dla 19 klawiszy jednocześnie. Dodatkowo mamy dwanaście funkcji multimedialnych i podświetlenie RGB. To ostatnie to w zasadzie stałe diody LED przypisane do poszczególnych przycisków. Za pomocą FN możemy regulować siłę iluminacji, ale nie jej typ. Całe szczęście można ją także wyłączyć. Nie zabrakło także opcji blokowania przycisku Windows.

Przejdźmy teraz do drugiego elementu zestawy FURY, czyli słuchawek. To bardzo ważny element każdego zestawu komputerowego gracza. Niestety pierwszy kontakt z modelem, który otrzymaliśmy nie należał do najbardziej pozytywnych. Ich wykonanie budzi spore zastrzeżenia, podobnie jak wielkość. Sam wygląd jest całkiem niezły.

Jednak po kolei – słuchawki są małe, przez co bardziej pasują dla dziecka, niż dla dorosłego użytkownika. Do tego kształt nauszników nie jest zbyt wygodny, bowiem nie można go regulować. Również rozsunięcie słuchawek do maksimum nie gwarantuje, że będą one wystarczająco duże. Nauszniki na dole zakrywają ucho dobrze, jednak do góry znacząco odstają, co jest nieakceptowalne.

Pałąk od góry jest wyścielony i to sprawia, że konstrukcja ta wygodnie leży na głowie. Do tego mamy mikrofon na ramieniu, który jest na odpowiedniej wysokości. Jego pracę oceniamy nawet nieźle – testowaliśmy go podczas rozmów na Skype i osoby po drugiej stronie nie narzekały na zły odbiór. Niestety gorzej jest z odbiorem dźwięków. Być może do gier typu wyścigi samochodowe czy jakieś RPG to będzie wystarczające, ale na pewno nie sprawdzi się w tytułach typu FPS, gdzie musimy nasłuchiwać wroga i być cały czas bardzo skupionym. Nie nadają się już na pewno do słuchania muzyki, ponieważ brakuje tutaj zarówno tonów niskich, jak i wysokich, a scena jest rozbita. To nie jest też kwestia ich nieodpowiedniego wygrzania, bo nawet po trzech tygodniach testów nadal grają nieakceptowalnie.

Na plus zaliczamy pilot na kablu, który jest w oplocie. Nie jest on największy, ale posiada regulację głośności. To jednak nie zmienia faktu, że słuchawki w tym zestawie raczej są, bo są, ale nie pomogą nam w zdobywaniu trofeów podczas turniejów.