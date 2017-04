Fractal Design Dynamic X2 GP-12, GP-14 oraz Venturi HP-12 i HF-14 – test wentylatorów

Firma Fractal Design dostarczyła do naszej redakcji cztery wentylatory. Pierwsze dwa należą do trzeciej serii o nazwie Venturi i występują w rozmiarze 140 mm. Kolejne to urządzenia z odświeżonej rodziny Dynamic o symbolach GP-12 i GP-14. Sprawdziliśmy, które z nich warto kupić, żeby zapewnić odpowiednią temperaturę w naszym komputerze i zachować akceptowalny poziom generowanego hałasu. Czy oferta szwedzkiego producenta jest w ogóle opłacalna? Sprawdziliśmy to. Zapraszamy do lektury.

Modele GP-12 i GP-14 niektórzy z Was mogą kojarzyć, bowiem są one montowane fabrycznie w obudowach szwedzkiego producenta. Testując skrzynki Fractal Design pamiętamy, że wyróżniały się one bardzo cichą pracą i dobrze radziły sobie z chłodzeniem wnętrza komputera. Nie oferują one wysokich obrotów, ani wysokiego przepływu powietrza. Poniżej sprawdzimy jakie zamiany wprowadził producent w wersji X2.

Poniżej prezentujemy Wam skróconą specyfikację nowej serii Dynamic. Porównują ją do poprzedniej zauważamy, że zmieniono łożysko z hydraulicznego na LLS. To ma zapewnić dłuższą, bezawaryjną pracę i mniejszy pobór mocy. W praktyce wygląda to tak, że Fractal Design zapewnia 100 tysięcy godzin pracy zamiast 40 tysięcy. Przepływ powietrza został utrzymany na tym samym poziomie.

Fractal Design Dynamic X2 GP-12

rozmiar 120 x 120 x 25 mm

białe łopatki i czarna ramka lub w całości czarne

rozstaw otworów: 105x105 mm

wtyk 3-pin, przewód 50 cm

łożysko LSS

7 łopatek

500-1200 RPM, 19,4 dBa, przepływ 52,3 CFM, ciśnienie statyczne 0,88 mm H20,

pobór mocy: 1,32 W (0,18 A; 4-12 V)

MTBF: 100000 h

masa: 119 g

Fractal Design Dynamic X2 GP-14

rozmiar 140 x 140 x 25 mm

białe łopatki i czarna ramka lub w całości czarne

rozstaw otworów: 125x125 mm

wtyk 3-pin, przewód 50 cm

łożysko LSS

7 łopatek

400-1000 RPM, 18,9 dBa, przepływ 68,4 CFM, ciśnienie statyczne 0,71 mm H20,

pobór mocy: 1,32 W (0,20 A; 4-12 V)

MTBF: 100000 h

masa: 142 g

Obydwa wentylatory Dynamic X2 zostały zapakowane w czarne pudełka z zielonymi akcentami. Na nich znajdziemy zdjęcia urządzeń i ich specyfikację. W komplecie otrzymujemy dodatkowo tylko cztery czarne śrubki montażowe.

Wentylatory pod względem budowy są takie same. Widzimy tutaj czarne ramki oraz białe lub czarne łopatki. Ramki są kwadratowe z lekkimi wytłoczeniami przy narożnikach. Łopatki posiadają liczne nacięcia i wypustki, które mają polepszyć możliwości ich aerodynamiczne. Widzimy blisko wirnika trzy ząbki, a także statory. Wentylatory Dynamic X2 to urządzenia uniwersalne, które posiadają cechy śmigieł o wysokim ciśnieniu statycznym i wysokim przepływie powietrza.

Z tyłu umieszczono nalepki z logiem producenta. Mamy tam także informację o prędkości obrotowej pomiędzy 400-1000 RPM. Podłączamy je za pomocą kabla o długości 50 cm, który nie posiada oplotu i zakończony jest czarnym wtykiem. Sprawia on wrażenie trwałego. Szkoda tylko, że Fractal Design nie postawił tutaj na kontrolę obrotów PWM.