Fnatic Gear Duel TMA-2 – test modułowych słuchawek

Do tej pory zapewne wielu z Was tylko mogło pomarzyć, żeby jeden zestaw słuchawkowy był przeznaczony do różnych zastosowań. W naszych recenzjach podkreślaliśmy, że dane urządzenie jest odpowiednie do gier, ale już zdecydowanie gorzej sprawuje się w odsłuchu muzyki, lub odwrotnie. Firma Fnatic daje nam możliwość przysłowiowego upieczenia kilku pieczeni na jednym ogniu, bowiem prezentuje pierwszy zestaw słuchawkowy Duel TMA-2, który jest produktem modularnym, który pozwala na pracę w jednym z dwóch trybów. Jesteście ciekawi jak sprzęt ten wypada w praktyce i czy w ogóle warto się nim zainteresować? Zapraszamy do lektury.

Słuchawki firmy Fnatic przyjechały do nas zapakowane w białe pudełko, które na półce sklepowej nie będzie specjalnie rzucać się w oczy. Po jego otwarciu widzimy, że wszystkie części modułowe umieszczono w osobnych torebkach. Znajdziemy w nich: głośniki, dwie pary nauszników, dwa rodzaje kabli i pałąk. To wszystko z uwagi na to, że jedne nauszniki przeznaczone są do grania (grubsze, lepsza izolacja), a drugie np. do słuchania muzyki w czasie podróży (konstrukcja półotwarta). Z tych wszystkich elementów będziemy mogli złożyć zestaw słuchawkowy odpowiedni do naszych potrzeb. W komplecie mamy także eleganckie etui, które przyda się osobom, które często są w podróży.

Skąd taki pomysł Fnatic na słuchawki? To wszystko dzięki nawiązaniu współpracy z marką AIAIAI, która jest prawdziwym producentem tego zestawu i głównym jego wykonawcą. Jeżeli przejrzymy ofertę AIAIAI to zobaczymy, że posiadają oni model TMA-2. To oznacza, że Duel to nieznacznie zmieniony, istniejący już produkt, który został lekko ukierunkowany w stronę rozwiązań gamingowych. Modułowa konstrukcja ma wiele zalet. Jeżeli jakiś element nam się popsuje, to nie musimy wymieniać całości, ale zakupić tylko niedziałający komponent. Jeżeli nasz gust muzyczny ukierunkuje się np. w stronę tonów niższych to będziemy mogli nabyć od AIAIAI odpowiednie głośniki, które spełnią nasze oczekiwania. To wszystko wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami, ale jest niesamowicie ciekawym podejściem do tematu słuchawek.

Słuchawki swoim wyglądem nie rzucają się specjalnie w oczy i nie wyróżniają się niczym szczególnym. Są stosunkowo niewielkie i dominuje w nich czarna kolorystyka. Tylko pomarańczowy jest kabel, co dodaje całości bardziej dynamicznego designu. Na bokach nauszników mamy także logo Fnatic. Poza tym naprawdę nic nie wskazuje na to, że mamy do czynienia z produktem za sporą kwotę pieniędzy.

Duel TMA-2 wykonane są w przeważającej części z wysokiej jakości plastiku. Tworzywo sztuczne sprawia, że są one elastyczne i pomimo, że nie ważą dużo to nie mamy wrażenia, że jest to sprzęt tandetny czy posiadający jakiekolwiek niedociągnięcia. Wszystkie elementy są idealnie spasowane. W komplecie mamy 40 milimetrowe przetworniki neodymowe, które zostały zamknięte w plastikowej obudowie i wykończone gumową warstwą od zewnętrznej strony. Na górze i na dole każdego głośnika znajdziemy złącze typu jack. Na wewnętrznej stronie widzimy punkty do mocowania poduszek. Te posiadają kilka wystające bolce, którymi musimy utrafić w otwory. To zapewnia bardzo solidne trzymanie i nie ma mowy, żeby coś rozłączyło bez naszej interwencji.

Wszelkie kable zostały pokryte silikonem, chociaż trochę szkoda, że producent nie pokusił się o zastosowanie tutaj materiałowego oplotu. Przewody są grube i wytrzymałe, a także wystarczająco elastyczne. Do wyboru mamy kabel o długości 2 metrów lub 1,2 metra. Każdy znajdzie coś dla siebie.