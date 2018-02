FiiO F3 – recenzja słuchawek

Firma FiiO cały czas pracuje nad swoją ofertą słuchawek dokanałowych. Obecnie mamy do wyboru kilka naprawdę ciekawych modeli od najtańszych F1, po wysoką półkę, czyli F9. Po drodze są jeszcze spełniające wymagania audiofilów F5 oraz F3, które przyszło nam tym razem przetestować. Model ten robi bardzo dobre wrażenie pod kątem wizualnym, jednak o tym jak sprawują się w praktyce postanowiliśmy Wam napisać. Warto wspomnieć, że mamy tutaj m.in. wymienne pokrywki i membrany z grafenu. Brzmi naprawdę dobrze? Czytajcie dalej.

Słuchawki marki FiiO przyjechały do nas w małym, białym pudelku, na którego froncie znajduje się zdjęcie urządzenia, a z tyłu mamy szczegółowy opis. Całość bardzo dobrze zabezpiecza F3 na czas transportu. W środku poza samymi słuchawkami znajdujemy także: futerał, zestaw silikonowych tipsów w rozmiarze S, M i L (matowe i gładkie), trzy pary nakładek w kolorze czarnym, niebieskim i czerwonym (wykonane z materiału sztucznego) oraz miękkie zausznice.

Wspomniane etui jest bardzo solidne, zamykane zamkiem i posiada w środku jedną kieszonkę z siatki. Na zewnątrz widzimy sześcienny wzór. Jest ono pojemne i ze spokojem zmieści słuchawki wraz z akcesoriami.

Słuchawki FiiO F3 zostały wykonane z gładkiego, solidnego materiału sztucznego, który jest w pewnym częściach półprzeźroczysty. Wygląd robi bardzo dobre wrażenie, szczególnie w takowej cenie. Jest to konstrukcja Over The Ear, która charakteryzuje się odpowiednim spasowaniem wszelkich elementów. Pokrywki są kwadratowe, jednak ich narożniki zostały trochę zaokrąglone. W nich zamocowany jest kabel. Właśnie na nie możemy zamocować dodatki z zestawu, które dobrze się trzymają.

Kabel jest matowy i posiada czerwony wzór na swojej czarnej powierzchni. Jego izolacja jest stosunkowo sztywna. Na nim umieszczono pilot z trzema przyciskami, który ma podłużny kształt i jest umieszczony około 19 cm poniżej prawej słuchawki. Drugim, czarnym i błyszczącym elementem jest tutaj rozdzielacz, który także ma takowy kształt. Mamy tutaj także opaskę, która pozwala nam łatwo zwinąć kabel, kiedy np. przenosimy słuchawki. Przewód ma 120 cm długości i został zakończony kątowym, pozłacanym wtykiem typu mini-jack.