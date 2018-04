Enermax T.B.RGB – rzut oka na wentylatory

Osoby, które są na bieżąco z ofertą firmy Enermax dobrze wiedzą, że producent ten od pewnego czasu głównie promuje udane modele Twister i TB Vegas, wraz z którymi pojawiło się oświetlenie RGB. Ale nie tylko dlatego były one rewolucyjne. Kolejnym powodem była możliwość wyjęcia śmigieł, co idealnie sprawdza się podczas czyszczenia ich z kurzu. Enermax sprzedaje jeszcze wiele innych modeli, które mieliśmy okazję testować m.in. na coolerach CPU i nigdy nie byliśmy zawiedzeni. Teraz producent ten stara się zająć część rynku śmigieł z podświetleniem, który staje się coraz ciaśniejszy. W związku z tym wprowadzono do oferty zestawy trzech i sześciu wentylatorów, które są sprzedawane razem z koncentratorem i pilotem zdalnego sterowania. Jeżeli jesteście ciekawi, czy warto pomyśleć o zakupie kompletu UCTBRGB12-BP3 to zapraszamy do lektury.

Wentylatory T.B.RGB zostały zapakowane w spore, kartonowe pudełko w jasnych kolorach. Na jego przedniej ściance widzimy zdjęcie urządzenia z podświetleniem RGB, informację o rozmiarze i zestawie do zdalnego sterowania. Producent pokazuje także, że jego wentylatory współpracują z różnymi systemami sterowania RGB płyty głównej. Na odwrocie wymieniono najważniejsze cechy urządzeń. Mamy tu podkreślanie wysokiej jasności diod LED, unikalnej budowie ramki, wyjmowanych śmigłach, pilocie i łożysku. Wszystkie wentylatory objęte są roczną gwarancją producenta.

W pudełku znajdujemy trzy wentylatory 120 mm, pilot zdalnego sterowania, dwanaście śrub montażowych, kabel zasilający Molex, instrukcję obsługi, czujnik podczerwieni i taśmy do przymocowania kontrolera.

We wszystkich narożnikach wentylatorów mamy gumowe nakładki, które mają za zadanie izolować je od obudowy/radiatora, a także tłumić przenoszenie drgań. Każdy wentylator otrzymał siedem czarnych łopatek, które znajdują się w środku czarnych, okrągłych ramek. Widzimy tutaj, że Enermax chcąc jeszcze lepiej oświetlić wnętrze naszego komputera wyciął szczeliny po każdej stronie ramki. Na ramkach przymocowane mamy nieprzeźroczyste paski, które posiadają po około 20 diod RGB, co zapewnia bardzo równomierne i silne oświetlenie. Mamy dwa paski na ramkach bocznych i jedną z przodu/z tyłu.

Wentylatory T.B.RGB prezentują się rzeczywiście bardzo dobrze. Do wyboru mamy jeden z dziesięciu stałych kolorów do wyboru, sześć trybów iluminacji oraz dziesięć poziomów natężenia. Dużą zaletą ich jest to, że oświetlenie bardzo dobrze widać także z boku, przez co osoby z obudowami z bocznym oknem mogą zamontować je np. na radiatorze procesora i będą mogły cieszyć się równomiernym oświetleniem. Oczywiście za pomocą wtyczki 4-pin możemy podłączyć je do płyty głównej (ASRock, ASUS, MSI czy Gigabyte) w celu synchronizacji.

Wentylatory oferują blisko 50 CFM przepływu powietrza co jest wartością dosyć standardową na rynku śmigieł RGB. Producent mógłby pokusić się o mocniejsze jednostki, tak żeby były równie skuteczne w chłodzeniu procesorów, ale Enermax jednak stawia na odpowiedni balans pomiędzy wydajnością, a ciszą. Wentylatory posiadają zdejmowane wirniki, które oparte są na łożysku Twister, które ma zagwarantować płynną pracę i długą żywotność.

Umieszczony w komplecie hub pozwala na podłączenie do ośmiu wentylatorów. Z jednej strony podłączamy do niego kabel od zasilacza, a z drugiej kabel z czujnikiem podczerwieni do obsługi pilotem oraz kabel LED, który łączymy ze złączem LED na płycie głównej, co pozwoli na synchronizację za pomocą oprogramowania. Nie widzieliśmy jednak żeby można było dokupić osobno kolejne jednostki T.B.RGB. Każdy z wentylatorów z zestawu posiada 6-stykowe złącze, które można podpiąć tylko do dołączonego kontrolera.

Warto dodać, że pilot musi być skierowany w kierunku czujnika (jest na podczerwień). Działa jednak prawidłowo, a zmiana trybów jest wygodna i szybka. Bardzo dobrze prezentuje się mieszanka kolorów RGB. Pilotem zmienimy także prędkość pracy śmigieł i jasność diod LED.

Obecnie wentylatory T.B.RGB od Enermaxa sprzedawane są w dwóch pakietach. Pierwszy z nich oferuje trzy jednostki i kosztuje 60 dolarów. Jeżeli potrzebujesz więcej śmigieł to warto poszukać modelu UCTBRGB12-BP6, za który zapłacimy 100 dolarów. Ich MTBF wynosi powyżej 160 tysięcy godzin, więc wentylatorami będziemy mogli cieszyć się przez lata. Wyjmowanie łopatek i ich czyszczenie jest bardzo łatwe i zapewne wydłuży czas bezawaryjnej pracy. Budowa czteroringowa to naprawdę fajne rozwiązanie – diody LED są wysokiej jakości, iluminacja prezentuje się perfekcyjnie.

Na pochwałę zasługuje także bogaty zestaw dodatków. Sam wentylator jest świetnie wykonany i wytrzymały. Oferuje długi, bo 50 cm kabel i tłumiki drgań na narożnikach. Wydajność jest uzależniona mocno od zastosowania, ale jak na wentylatory do obudowy to przepływ nie jest najgorszy. Można też użyć je na radiatorze, ale tutaj przydałoby się wyższe ciśnienie statyczne. Maksymalna prędkość obrotowa to około 1520 RPM. Minimalnie można ustawić około 1000 RPM, a wtedy śmigło jest praktycznie niesłyszalne.