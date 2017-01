Enermax Revolution DUO 600 W – test zasilacza

Założona w 1990 roku na Tajwanie firma Enermax znana jest na całym świecie z produkcji zasilaczy komputerowych, chłodzenia i obudów. Producent ten gościł na łamach naszego portalu już wiele razy i najczęściej byliśmy bardzo zadowoleni z testowanych urządzeń. Tym razem przyjechał do nas zasilacz o mocy 600 W, który należy do nowej serii Revolution DUO. Innowacyjnym rozwiązaniem w przypadku tej rodziny jest system chłodzenia DuoFlow, który zbudowany jest z dwóch śmigieł 80 i 100 mm. Jak ta technologia sprawdza się w praktyce? Zobaczcie sami.

Najnowszy produkt Enermaxa przyjechał do nas w czarnym kartonie, na którego ściankach znajdziemy bardzo dużo informacji o kupowanym urządzeniu. W środku pudełka znajdziemy cztery śrubki montażowe, opaski na rzepy, kabel zasilający, instrukcje obsługi oraz sam Revolution DUO w czarnej, welurowej torbie.

Zasilacz jest w całości pomalowany na czarno. Na bocznych ściankach PSU mamy logo producenta, nazwę urządzenia oraz jego moc. Bez względu czy zamontujemy sprzęt wentylatorem skierowanym w dół czy w górę logo będzie pozycjonowane prawidłowo.

Widzimy, że na górze znajduje się wentylator główny o średnicy 100 mm, a z tyłu mamy śmigło w rozmiarze 80 mm (oba wykorzystują technologię Twister Bearing ). Obok niego mamy pokrętło do regulacji obrotów, włącznik oraz miejsce do podpięcia kabla zasilającego. Z tyłu mamy wiązkę kabli, które wbudowane są w PSU. Rozmiary zasilacza pozwolą go zamontować praktycznie w każdej obudowie (długość 140 mm).

Konstrukcja zasilacza jest bardzo nietypowa jak na dzisiejsze czasy, bowiem mamy tutaj dwa wentylatory chłodzące, a przecież 90% jednostek posiada jeden wentylator lub jest chłodzona pasywnie. W produkcie Enermaxa mamy jednak możliwość regulacji ich prędkości obrotowej za pomocą specjalnego pokrętła, które znajduje się z tyłu jednostki. Oczywiście prędkość może być także regulowana automatycznie. Wentylatory mają w założeniu pobierać zimne powietrze od dołu i wyrzucać nagrzane z tyłu.

Zasilacz Revolution DUO posiada certyfikat 80Plus GOLD, co oznacza, że jego sprawność wynosi ponad 92% przy połowie maksymalnego obciążenia. Na pokładzie jest także przetwornica DC-DC, która powinna zapewnić nam bardzo dobrą regulację napięć.

Jak w tym modelu prezentuje się rozkład linii? Mamy jedną szynę +12 V o obciążalności do 50 A i do 600 W mocy (czyli cała nominalna moc zasilacza). Jest ona oczywiście chroniona przeciwprzepięciowo, nadprądowo itd. Linie +3,3 V i +5 V mogą dostarczyć po 20 A (łączna obciążalność 100 W). Mamy tutaj w sumie następujące zabezpieczenia: OVP, UVP, OPP, OCP, SCP i SIP.

Jeżeli chodzi o okablowanie to mamy tutaj wszystkie przewody zamontowane w zasilaczu na stałe. Są one niestety kolorowe (wystają z oplotów). Trochę szkoda, że Enermax nie pokusił się o kable w kolorze czarnym. Długość poszczególnych kabli wygląda następująco:

Kabel 24 pin (końcówka rozłączana) – 550 mm

Kabel EPS (4+4 pin) – 600 mm

Kable SATA (same płaskie, brak kątowego) – 710 mm

Kable Molex – 570 mm

Kabel PCIe – 500 i 600 mm

To pozwala nam zasilić jedną mocną kartę graficzną z maksymalnie dwoma złączami 8 pin.