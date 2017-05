Dream Machines DM Pad L – rzut oka na podkładkę

Dream Machines DM Pad L to podkładka, którą zdecydowanie możemy polecić. Przede wszystkim ze względu na doskonały stosunek ceny do jakości. Testowany przez nas model kosztuje około 29 złotych, co przy świetnym ślizgu i porządnym wykonaniu nie jest wygórowaną stawką. Pomimo, że jest to debiutancki produkt tego typu w ofercie DM, to jest on bardzo udany. Na spodzie mamy dobrze „trzymającą” gumę, która sprawdza się nawet w trakcie bardziej energicznej rozgrywki. Materiał wierzchni gwarantuje dobrą kontrolę i średnią szybkość. W dodatku sprawdza się praktycznie w przypadku wszystkich popularnych sensorów. Nie pozostaje nam nic innego jak szczerze polecić DM Pad L.