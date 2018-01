DOD LS500W – test wideorejestratora

Liczba dostępnych rejestratorów samochodowych na rynku jest obecnie potężna. Już za trochę ponad sto złotych możemy kupić urządzenie tego typu. Pytanie jednak czy warto? Kiedy przyjrzeliśmy się ofertom różnych producentów to okazało się, że różnice w specyfikacji technicznej są znaczące. Niekiedy też urządzenia tego typu różnią się tylko detalami. Oczywiście najważniejszym aspektem jest jakość nagrywanego obrazu. W poniższym artykule przyjrzymy się produktowi z najwyższej półki cenowej, który wyróżnia się możliwością rejestracji obrazu z dwóch kamer. Czy takie rozwiązanie było Wam wcześniej znane? Jeżeli nie to zapraszamy do lektury, z której dowiecie się czy warto wydać ponad 1400 złotych na model LS500W.

Testowana przez nas kamerka nie wyróżnia się niczym szczególnym przy pierwszym kontakcie. Jej wygląd jest analogiczny do innych urządzeń tego typu. Już wcześniej mieliśmy okazję testować modele DOD i były one wszystkie bardzo podobne.

W komplecie oprócz dwóch kamer otrzymujemy także uchwyt do zamocowania większej z nich (mniejsza jest przyklejana za pomocą taśmy), dodatkowy ciężarek do kabli, przewodów do połączenia dwóch urządzeń (5,5 metra długości) oraz kabel do ładowania o długości 4 metrów. Nie zabrakło również instrukcji obsługi. W zestawie mamy wszystko co jest potrzebne do korzystana z urządzenia.

Jakość wykonania kamerki LS500W stoi na bardzo wysokim poziomie. Wykorzystano tutaj dobrej jakości plastiki. Całość spasowana jest idealnie, nic nie skrzypi, nie przesuwa się. Mamy solidną konstrukcję, która poza tym dobrze wygląda i jest elegancka, dzięki czemu będzie pasowała do każdego samochodu.

Z przodu kamerki mamy obiektyw, logo producenta i nazwę modelu. Na górze dostrzegamy porty micro USB i AV, a także przycisk zasilania i podgląd nagranych filmów. Z prawej strony mamy gniazdo mini HDMI oraz przycisk reset. Na lewym boku widzimy gniazdo dla kart pamięci. Natomiast z tyłu jest 2,7 calowy ekran z przyciskami nawigacyjnymi i diodą LED. Dodatkowa kamerka posiada wyłącznie gniazdo AV i diodę LED.

Pod kątem specyfikacji technicznej jest tutaj bardzo dobrze, bowiem parametry są takie jak przystało na model z wysokiej półki. Mamy możliwość nagrywania filmów w jakości Full HD, czyli 1920 x 1080 pikseli w 30 klatkach na sekundę. To wszystko dzięki sensorowi Sony STARVIS i obiektywowi z przysłoną f/1.6 i kącie widzenia 145 stopni.

Model ten posiada także odbiornik GPS, możliwość zabezpieczenia nagranych materiałów, analizę pokonanej trasy, ostrzeganie przed zmęczeniem kierowcy czy wykrywanie ruchu pojazdów.Świetnym dodatkiem jest moduł obracanej kamery z tyłu, która przyda się głównie podczas zmagań w miejskim zgiełku. Szkoda, że jest ona mocowana za pomocą taśmy dwustronnej, a nie przy pomocy uchwytu czy zatrzasków. To sprawia, że jest to rozwiązanie trochę jednorazowe, bowiem kiedy źle przykleimy lub chcemy przenieść ją do innego samochodu to już nie jest tak prosto.