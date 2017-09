DOD LS475W - test wideorejestratora

DOD LS475W to wysokiej klasy wideorejestrator, którego cena oscyluje na poziomie 1 tysiąca złotych. Jest to stosunkowo małe urządzenie, lecz z wielkim potencjałem. Bije na głowę inne urządzenia w podobnej cenie. Jeśli dużo podróżujesz albo po prostu szukasz porządnego urządzenia to ta recenzja jest dla Ciebie!