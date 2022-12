Creative Sound Blaster Katana V2X – recenzja soundbaru

Jak pamiętacie w zeszłym miesiącu mieliśmy okazję testować budżetowy, ale bardzo udany soundbar firmy Creative o nazwie Stage 360. Wyróżniał się on przede wszystkim kompaktowymi rozmiarami oraz wsparciem technologii Dolby Atmos. Teraz wzięliśmy na warsztat kolejny model tego samego producenta o nazwie Katana V2X, który jest urządzeniem przeznaczonym dla graczy z uwagi na swój nowoczesny design. Znajdzie on miejsce nie tylko jako uzupełnienie konsoli i telewizora, ale także możemy z powodzeniem używać go na biurku gracza. Jeżeli jesteście ciekawi jak model ten sprawdził się w praktyce i czy warto wydać na niego około 1400 złotych to zapraszamy do dalszej lektury.

Urządzenie przyjechało do nas w dużym, szerokim kartonie, który na pierwszy rzut oka nie przypominał pudła od soundbaru. Wszystko to z uwagi na bogate wyposażenie, bowiem w środku mamy także subwoofer, pilot, uchwyt do montażu na ścianie i pełne okablowanie z trzema rodzajami kabla zasilającego. Wśród nich jest kabel optyczny i USB-C. Jak to miało już miejsce poprzednio, nie mamy w komplecie baterii AAA. Zauważcie, że także na kartonie możemy przeczytać liczne informacje o Katana V2X, które sugerują że jest to dobry wybór dla graczy.

Jak już wspomnieliśmy model ten, podobnie jak Stage 360 składa się z listwy i subwoofera. Ta pierwsza ma wymiary 600 x 95 x 62 mm i jest wyposażona w dwa 19 mm głośniki wysokotonowe oraz dwa 63 mm średniotonowe. Pasmo przenoszenia wynosi tu od 50Hz do 20 kHz, a generowana moc to 50 W (RMS). Za to subwoofer zapewnia moc 40 W, ma średnicę 133 mm oraz został zamknięty w obudowie o rozmiarach 116 x 250 x 423 mm wykonanej z MDF.

Spójrzmy dokładniej na grajbelkę, na górze której umieszczono głośniki wysokotonowe, natomiast średniotonowe są z przodu, rozdzielone między sobą za pomocą wbudowanego wyświetlacza. Prezentuje on nie tylko wybrane źródła dźwięku, ale także informuje o wspieraniu Dolby Digital. Po podłączeniu się do soundbaru bezprzewodowo pokaże nam z jakim urządzeniem jest obecnie skomunikowany. Warto dodać, że możemy go nieco ściemnić lub zupełnie wyłączyć.

Sam kształt listwy nie należy do jakiś wyjątkowych, a ona została pomalowana na czarno. Na froncie mamy także złącze jack 3,5 mm dla słuchawek oraz wbudowane mikrofony. Warto zwrócić uwagę, że na spodzie zaimplementowane jest podświetlenie RGB, które możemy zmieniać za pomocą pilota. Pozwala on na zmianę jasności i trybów iluminacji. W sumie mamy aż pięć opcji do wyboru, z czego ostatnia to wyłączenie podświetlenia zupełnie. Jeden z trybów reaguje w rytm muzyki, a trzy pozostałe po prostu świecą.

Z tyłu soundbaru umieszczono zestaw złączy. Wśród nich znajdziemy przede wszystkim miejsce do podpięcia zasilania, podłączenia subwoofera, HDMI ARC, USB-C, wejście optyczne, AC Wall Plug, wyjście SXFI oraz wejście AUX. Model ten do komunikacji bezprzewodowej używa Bluetooth 5.0.

W modelu Katana V2X mamy znacznie mniejszy subwoofer, bowiem aż o 40% w stosunku do poprzedniego modelu z tej samej serii. Tym samym oferuje on mniejszą moc w porównaniu do starszego brata. Tutaj mamy moc szczytową 180 W, natomiast poprzednio było to 252 W. Z drugiej strony takie liczby są w zupełności wystarczające, tym bardziej kiedy spojrzymy na grupę docelową tego produktu.

Uważamy, że design Katana V2X może się podobać. Jest on odpowiedni dla graczy, ludzi młodych, którzy szukają urządzeń nietuzinkowych i wyróżniających się. Na pewno do rodzinnego salonu znajdziemy inny model, który tam będzie wpasowywał się znacznie lepiej.

Użytkowanie nowego produktu Creative jest banalnie proste już od pierwszej chwili. Podłączyliśmy sprzęt do telewizora za pomocą kabla optycznego, włączyliśmy zasilanie i po chwili mogliśmy przejść do konfiguracji, która przebiega sprawnie pod warunkiem że wyposażycie pilot w baterie.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, Katana V2X oferuje na froncie dwa wbudowane mikrofony, dzięki czemu kiedy korzystamy ze sprzętu na naszym biurku to nie musimy kupować dodatkowego mikrofonu. W naszej ocenie zbierają one dźwięk całkiem przyzwoicie, ale wiadomo – dla długich rozmów czy grania to nie będzie optymalne rozwiązanie.

Nie sposób nie wspomnieć o dedykowanej aplikacji Creative App, której potencjał możemy wykorzystać, kiedy podłączymy soundbar do komputera przy pomocą kabla USB-C. Wtedy za jej pomocą będziemy w stanie przeprowadzić konfigurację urządzenia. Teoretycznie połączenie przez Bluetooth także powinno tutaj działać, ale mieliśmy problem z ustanowieniem stabilnego połączenia. Niemniej, ta aplikacja jest naprawdę istotna, ponieważ daje nam możliwość wykorzystania pełni możliwości Katana V2X. Znajdziemy w niej cztery zakładki (urządzenie, odtwarzanie, nagrywanie i ustawienia), z czego najważniejsza jest pierwsza dająca nam dostęp do masy ustawień (tryby dźwięku, korektor, Super X-Fi, oświetlenie, dekoder, Scout Mode, CrystalVoice, Acoustic Engine etc.). Przydatną opcją jest także możliwość zaprogramowania sześciu przycisków na pilocie według własnych potrzeb.

Powiedzmy sobie teraz jak w zasadzie gra Katana V2X. Nie spodziewaliśmy się tutaj fajerwerków, ponieważ jest to produkt skierowany głównie dla graczy komputerowych, a nie audiofilów, a także należy do raczej tańszych modeli na rynku. Okazuje się, że mimo niewielkich gabarytów sprzęt ten pozytywnie nas zaskoczył. Do wyboru mamy trzy predefiniowane tryby pracy: film, muzyka i gry. Każdy z nich możemy dodatkowo zmodyfikować według naszych potrzeb przy pomocy korektora, który jest we wspomnianej Creative App. Ale już bez jakichkolwiek modyfikacji jest naprawdę dobrze, a szczytowa moc 180 W okazuje się w pełni wystarczająca, zarówno podczas pracy z komputerem, jak i w niedużym pomieszczeniu z telewizorem.

Ciekawostką są przygotowane przez Creative tryby pod konkretne gry znajdziemy tutaj takie tytuły jak np. Call of Dury, Apex Legends, Cyberpunk 2077 czy Wiedźmin 3. To wszystko utwierdza nas tylko w przekonaniu, że Katana V2X to świetne rozwiązanie dla graczy. Ale miłośnicy kina nie powinni być rozczarowani, ponieważ również na tym polu tytułowy produkt daje radę. W naszej ocenie dźwięk jest czysty i wyraźny, a brzmienie szczegółowe. Nie mamy także zastrzeżeń do subwoofera, który pomimo że został znacznie zmniejszony to oferuje dynamiczny bas, który możemy regulować od -6 do +6 dB.

Podsumowanie

Jeżeli szukacie czegoś więcej niż zwykłego soundbaru podłączanego do telewizora, który zapewni Wam wysoką jakość zarówno w filmach, jak i grach to Katana V2X powinna być bardzo dobrym wyborem. Urządzenie to możemy podłączyć także do peceta, co znacząco poszerza jego możliwości i grupę odbiorców. Oczywiście nie zabrakło także opcji Bluetooth, złącza optycznego i HDMI. Do tego oferuje ono dobrą jakość dźwięku, a także przyjemny i głęboki bas. To dobra alternatywa, kiedy nie chcemy płacić znacznie więcej za zestaw typu 5.1. Dodatkiem, który może się podobać jest podświetlenie RGB, dla którego producent przygotował kilka trybów, co jest także wartością dodatnią w tym modelu. Nie sposób zapomnieć o aplikacji Creative App, która gwarantuje dostęp do masy przydatnych funkcji od korektorów po presety dla konkretnych gier. Według nas Katana V2X od Creative to naprawdę udany produkt, który spodoba się większości graczom i kinomaniakom.