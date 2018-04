Cougar Attack X3 RGB Speedy – recenzja klawiatury

Rynek klawiatur mechanicznych zapełnił się w takim tempie, że chała temu, kto jest na bieżąco z ofertami poszczególnych producentów. Nic w tym dziwnego, ponieważ tzw. mechaniki stały się bardzo pożądane przez zawodowych graczy, ale także ci mniej doświadczeni chcą mieć na swoim biurku sprzęt, który zapewni im jak najlepszy czas reakcji i wysoką jakość wykonania. Co prawda mieliśmy już okazję przyjrzeć się klawiaturom marki Cougar, ale kiedy producent ten wprowadził do sklepów nowy model o nazwie Attack X3 RGB Speedy, to nie mogliśmy przejść obok niego obojętnie i postanowiliśmy sprawdzić, jak spisze się on w praktyce. Zapraszamy do lektury.

Attack X3 RGB Speedy przyjechała do nas zapakowana w duże, solidne, kolorowe pudło z licznymi zdjęciami i informacjami o produkcie. W środku znajdziemy podpórkę pod nadgarstki, instrukcję obsługi i dodatkową nakładkę.

Sprzęt ten ma wymiary 465 x 167 mm (lub 212 mm z podpórką) x 28-40-48 mm, a jego waga wynosi 870 gramów (lub 980 gramów z podpórką). Jest to klawiatura pełnowymiarowa z układem klawiszy US/INT i podświetleniem RGB. Jej konstrukcja bardzo mocno przypomina model Attack X3, z tą różnicą, że nie mamy tutaj dodatkowych przycisków nad sekcją numeryczną. Całość została wykonana z wysokiej jakości plastiku, który jest gruby i delikatnie chropowaty. Konstrukcja jest bardzo solidna, bowiem została oparta na grubym aluminium, które sprawia, że nawet po kilku tygodniach użytkowania sprzęt cały czas jest jak nowy. Całość spoczywa bardzo solidnie na blacie biurka czy stołu – nie ma mowy o przechylaniu czy chybotaniu się na różne strony.

Do wykonania Attack X3 RGB Speedy trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. Producent rzeczywiście przemyślał jej budowę i zastosował wspomnianą, aluminiową płytę pod przyciskami, która sprawia, że całość jest bardzo sztywna i nawet po naciśnięciu jej na środku z rozłożonymi nóżkami ugięcie jest zaledwie minimalne. Dodatkowo dobrze zabezpieczone są wszelkie elementy w środku urządzenia. Wizualnie nowość Cougara także nie budzi żadnych zastrzeżeń – klawiatura jest nowoczesna i powinna przypaść do gustu większości graczy.

Testowany model dostępny jest w najbardziej znanym układzie klawiszy, który na co dzień stosujemy, czyli z długim shiftem, długim backspace i krótkim enetrem. Do tego czcionka na nasadkach jest wyjątkowo czytelna, dzięki czemu nie będziemy musieli nigdy się zastanawiać, czy to oby na pewno ten przycisk (dla osób, które piszą mniej intuicyjnie to ma znaczenie). Klawiatura ta ma dosyć krótką spację (104 mm), na koszt wydłużenia Alta z lewej strony. Ogólnie wszystkie przyciski są dobrze rozmieszczone i łatwo osiągalne. Głównie w grach będziemy doceniali takowy układ.

Jakość wykonania keycapsów jest bardzo dobra, tak jak przystało na produkt tej klasy. Attack X3 RGB Speedy wykorzystuje podwójną warstwę tworzywa ABS, przez co są one dosyć grube i trudno je wygiąć nawet sporą siłą. Trudno nam ocenić ich żywotność, ale sprawiają wrażenie takich, które przetrwają przez wiele lat użytkowania. Nadruki wykonane są za pomocą laserowego wycinania, które polega na nałożeniu na warstwę przeźroczystą, drugiej czarnej z wyciętym symbolem. Ich faktura jest bardzo przyjemna w dotyku, są one nieznacznie zaokrąglone. Dzięki temu palce pewnie je mogą naciskać, bez przypadkowego osuwania się i ślizgania na boki. Wysokość przycisków jest typowa i wynosi pomiędzy 9-11 mm.

Attack X3 RGB Speedy wykorzystuje przełączniki Cherry MX RGB, których czas pracy został oceniony na 50 milionów uderzeń. To oczywiście najbardziej znane i najbardziej cenione przełączniki na świecie, więc o ich jakość możemy być spokojni. Po dłuższymi przyciskami jak np. spacja czy backspace wykorzystano oryginalne stabilizatory Cherry MX, dzięki czemu te nie chwieją się na prawo i lewo, a naciskanie ich jest z dużo większym czuciem i kontrolą. Docenią to głównie osoby, które nie zawsze trafiają w sam środek danego klawisza np. spację naciskają bardziej z prawej lub lewej strony. Wtedy, przy braku stabilizatorów możemy nie być pewni czy rzeczywiście nasz klik został odnotowany. Attack X3 RGB Speedy rzeczywiście w tym wypadku wypada wzorowo.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na obecność dodatkowej podstawki pod nadgarstki, dzięki czemu mamy do wyboru aż trzy różne profile pracy. Pierwszym z nich jest po prostu bez podpórki, drugim z podpórką, a trzecim wraz z dodatkową nakładką na podpórkę, którą można umieścić z prawej lub lewej strony za pomocą magnesów. Jest ona pokryta warstwą gumy i bardzo łatwo montuje się ją. Sama podpórka wykorzystuje plastikowe zawiasy, które nie wyglądają jakoś nad wyraz solidnie przez co trzeba uważać, żeby przy mocniejszym szarpnięciu ich nie wyrwać. Osoby, które nie preferują używania podstawki będą także zadowolone, ponieważ przód Attack X3 RGB Speedy jest bardzo niski przez co ręce układają się wygodnie i nie mamy problemu z sięgnięciem nawet górnych rzędów klawiszy.

Na spodzie urządzenia mamy jednostopniowe nóżki, które posiadają gumowe stopki. Nie ma znaczenia czy są one otwarte czy zamknięte, bowiem i tak spełniają antypoślizgową rolę. Kiedy położymy urządzenie na biurku to rzeczywiście trudno je przesunąć bez użycia dużej siły.

Klawiaturę marki Cougar podłączamy do komputera za pomocą kabla o długości 1,85 metra, który na końcu posiada pozłacaną wtyczkę USB. Jest on dosyć mało elastyczny i owinięty w materiałowy oplot. Nie ma możliwości odczepienia go od klawiatury np. na czas jej transportu.