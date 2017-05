Cooler Master MasterPulse In Ear – recenzja słuchawek

Słuchawki to jeden z tych sprzętów, którego wybór mocno zależy od naszych osobistych preferencji. Każdy użytkownik ma inne przyzwyczajenia i lubi inne brzmienie. Trzeba też zdecydować czy mają być to modele nauszne, wokółuszne czy może douszne. Firma Cooler Master właśnie z tym ostatnim rodzajem słuchawek do tej pory nie robiła zbyt wiele, ale w końcu zdecydowała się wprowadzić do sklepów model MasterPulse w wersji dousznej, który może łączyć się zarówno z naszym komputerem, jak i smartfonem. Zestaw ten wyróżnia się własną technologią Bass Boost, która ma zapewnić doskonałe wrażenia dźwiękowe. Czy rzeczywiście tak jest dowiecie się z lektury tego artykuł, do czego zachęcam.

Słuchawki dotarły do nas w ładnie zaprojektowanym pudełku, które przyciągnie wzrok klienta na sklepowej półce. Na jego froncie widzimy zdjęcie produktu oraz informację o zastosowanej technologii Bass FX. Na pozostałych ściankach producent opisał dokładnie poszczególne cechy słuchawek, ich budowę oraz kompatybilność.

Pudełko możemy otworzyć jak książkę i podejrzeć na żywo jak wyglądają słuchawki. Pokazano tutaj także wykres częstotliwości z/bez funkcji Bass FX. W komplecie znajdujemy czarne etui ochronne do przenoszenia urządzenia, małe i duże nasadki (średnie są domyślnie zastosowane), informacje na temat gwarancji i instrukcję użytkownika.

Wspomniane etui jest malutkie i bardzo solidne, przez co bardzo skutecznie chroni nasz sprzęt pzed ewentualnym uszkodzenie. W środku mamy przegródkę z siateczki, za którą możemy umieścić np. wymienne nasadki. Szkoda, że zabrakło kabla typu Y.

MasterPulse zostały wyposażone w bardzo płaski kabel o świetnej jakości wykonania, który nie plącze się, nawet kiedy włożymy go do kieszeni czy o plecaka. Jest on również bardzo lekki, przez co praktycznie nie odczuwamy jego obecności w trakcie użytkowania słuchawek. Na jego końcu znalazł się wtyk 3,5 mm typu czterobiegunowego (pozłacany). Wychodzi on z cienkiej, ale trwałej obudowy. Możemy podłączyć go do telefonu czy też komputera.

Wykonanie słuchawek jest bardzo dobre. Przyciągają one swoim designem wzrok każdego, bowiem na ich pokładzie znalazło się z tyłu mechaniczne pokrętło do strojenia technologii Bass FX. Ich obudowa jest w całości metalowa i otoczona gumowo-plastikowym pierścieniem na zewnątrz. Lewa i prawa słuchawka oznaczona jest odpowiednio kolorem niebieskim i czerwonym. Jak już wspomnieliśmy fabrycznie zainstalowane mamy gumowe nasadki średniej wielkości. Są one umieszczone dosyć płasko na obudowie, przez co nie powinniśmy mieć kłopotów, żeby dopasować do uszu. Trzeba przyznać, że wyglądem i wykonaniem słuchawki imponują, a delikatne kolorowe dodatki są świetnym uzupełnieniem szczotkowanego aluminium.

Na pokładzie mamy 8 mm przetworniki, które zapewnić nam mają mocny, szczegółowy dźwięk przy niskich i dużych poziomach głośności.

Na szarym kablu mamy mikrofon typu pin-hole, który zapewnia bardzo wysoki poziom czułości i pozwala na swobodną rozmowę przez telefon. Testowaliśmy go także na zewnątrz, przy wietrze i spisał się naprawdę dobrze. Nasz głos docierał do rozmówcy i był w pełni zrozumiały. Również my nie mieliśmy problemów ze zrozumieniem osoby po drugiej stronie słuchawki. Trzeba przyznać, że jak na tak malutki mikrofon to działa on w pełni zadowalająco. Obok niego umieszczono malutki przełącznik, który pozwala nam na odbieranie połączeń, zatrzymywanie odtwarzanej muzyki itd.