Cooler Master MasterKeys MK120 – recenzja klawiatury

Zapewne pamiętacie jak Cooler Master w zeszłym roku wprowadził na rynek zestaw MasterSet MS120, który składał się ze świetnej jakości klawiatury i myszy, które można było nabyć w naprawdę atrakcyjnej cenie. Teraz tę samą klawiaturę możemy nabyć jako osobny komponent. Przed Wami model MasterKeys MK120. Jeżeli więc nie potrzebujecie nowego gryzonia, to może to okazać się bardzo dobry wybór. Sprawdźmy jak spisuje się ten model klawiatury w praktyce i czy warto się nią zainteresować. Zapraszamy do lektury.

Testowana przez nas klawiatura Cooler Master jest typu mechanicznego, co oznacza, że ma podstawę membrany na której rozmieszczono system zatrzaskowy z kluczami mechanicznymi. Taka budowa sprawia dosyć specyficzne wrażenia i generowany odgłos podczas kliku, który ma symulować modele mechaniczne. Producent deklaruje żywotność ponad 50 milionów naciśnięć, a także zapewnia o trybie Anti-ghosting tutaj, co może sprawić, że model ten rzeczywiście będzie służył nam latami.

Warto już teraz powiedzieć sobie, że producent nie przygotował do tego modelu żadnego oprogramowania, jednak pomimo tego będziemy otrzymywali nowe wersje firmware za pośrednictwem Cooler Master Portal.

Sama klawiatura została do nas dostarczona w czarno-fioletowym pudle, gdzie nie znajdziemy zbyt wielu dodatków. Zabrakło m.in. klucza do zdejmowania kapsli, jednak te możemy usunąć po prostu ręką. Wykonano ją z plastiku i wyposażono w podświetlenie diodowe RGB oraz interfejs USB 1.1 Wymiary urządzenia to 441 x 132,5 x 38 mm, a waga wynosi 1,04 kg.

Warto zwrócić uwagę na obecność aż 2 metrowego kabla, co będzie wystarczające praktycznie do każdej konfiguracji naszego stanowiska gamingowego. Niestety producent nie przygotował dla niego żadnego oplotu, przez co jego wytrzymałość może być nieco mniejsza.

W klawiaturze mem-chanicznej bembrany, których konstrukcja sprawia, że w działaniu zachowywać się mają jak rozwiązanie w pełni mechaniczne. Efekt jest taki, że prezentowana na czerwcowych targach klawiatura MasterKeys MS120 działała tak, że przykładowo ekipa jednego z najpopularniejszych portali komputerowych na świecie początkowo nie zdawała sobie sprawy, że nie jest to rozwiązanie mechaniczne.

Model MK120 jest bardzo dobrym wyborem dla graczy, ponieważ zapewnia niezły czas reakcji. Klucze są nieco wyższe niż w przypadku innych modeli, jednak przyzwyczajenie się do tego nie zajęło nam dużo czasu. Po prostu nasze palce muszą być uniesione nieznacznie wyżej. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę także na rozmieszczenie i odstępy pomiędzy klawiszami. Pomimo tego, że testowany model jest pełnowymiarowy pod kątem układu, to jego gabaryty są nieco inne – jest krótszy i węższy niż konkurencyjne produkty. To wszystko z uwagi na oszczędność kosztów, co wpłynęło na zmniejszenie odległości pomiędzy klawiszami numerycznymi i funkcyjnymi. Niby to nic złego, ale jest to widoczne podczas bardziej intensywnej rozgrywki.

Klawiatura MK120 sprawdza się także całkiem nieźle podczas pracy – edycja dokumentów i surfowanie w sieci z jej udziałem było bardzo przyjemne. Również w nocy, dzięki białemu, nie rażącemu po oczach podświetleniu. Opór przycisków jest tutaj nieco większy niż ten do którego przyzwyczailiśmy się w przypadku np. przełączników MX Brown.

Na spodzie znajdujemy nóżki, które są całkiem sporych rozmiarów, które pozwolą nam uzyskać wygodniejszy kąt do pracy i gry. Poza tym na spodzie nie ma żadnych dodatków oprócz oczywiście antypoślizgowych gumek, które mają sprawić, że urządzenie nie będzie przypadkowo przesuwała się po blacie biurka.

Warto powiedzieć sobie więcej na temat podświetlenia RGB, które jest obsługiwane za pomocą skrótów klawiaturowych. Podobnie jak w przypadku konkurencyjnych modeli także tutaj mamy możliwość wyboru różnych kolorów i trybów. Znajdziemy tutaj wszelkie typowe opcje jak animowana tęcza czy fala. Możemy określić szybkość efektów i zmienić kolory poszczególnych klawiszy. Wszelkie zmiany zrobimy za pomocą klawisza FN i przycisków funkcyjnych.

Podsumowanie

Testowany przez nas model MK120 sprawdzi się głównie wśród osób, które szukają klawiatury odpowiedniej do gier, która nie kosztuje zbyt dużo, jest niezawodna i posiada podświetlenie RGB. Poza tym produkt ten jest naprawdę bardzo solidnie wykonany i będzie dobrze pasował do naszego stanowiska komputerowego. Warto podkreślić tutaj obecność anti-ghostingu i dużą żywotność zdeklarowaną przez producenta. Obecnie tytułowy model kosztuje około 260 złotych, co jest naszym zdaniem rozsądną propozycją.

Plusy:

Dobry stosunek cena/jakość

Bardzo rozbudowane podświetlenie RGB

Minusy: