Cooler Master MasterBox MB510L – rzut oka na obudowę

Wymagania graczy odnośnie sprzętu rosną tak szybko jak wymagania sprzętowe nowych gier, które trafiają na rynek. Niestety nie sposób być cały czas na bieżąco i nie wydawać przy tym fortuny. W związku z tym producenci szukają możliwości, żeby ciąć koszty, ale równocześnie dostarczając użytkownikom produkty wysokiej jakości. Podobnie postępuje Cooler Master, który znany jest np. z wysokiej jakości układów chłodzenia. Jednym z jego popularniejszych modeli jest obecnie MB510L, czyli sprzęt w rozmiarze midi tower, który pozwala zmieścić w środku nawet karty graficzne o długości do 400 mm. Tytułowa obudowa kosztuje obecnie zaledwie 189 złotych. Czy w tym wypadku zdecydowanie warto rozważyć jej zakup? Sprawdziliśmy to.

Już na samym początku warto zauważyć, że model MB510L jest łudząco podobny do MB520, który testowaliśmy kilka dni temu. Jest zaledwie kilka różnic, o których opowiemy dalej.

Urządzenie przyjeżdża do nas zapakowane w budżetowe pudło, bez żadnych kolorowych zdjęć czy grafik. W środku całość jest odpowiednio zabezpieczona przez co nie musimy się obawiać o uszkodzenie w trakcie transportu. W komplecie otrzymujemy kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, dwa mocowania do dysków, opaski zaciskowe i śruby montażowe. Wymiary obudowy to 496 x 217 x 468 mm.

Oczywiście na bocznym panelu mamy przeźroczystą powierzchnię. Nie jest ona wykonana ze szkła hartowanego, ale z plastiku. Mimo wszystko prezentuje się nieźle. Dzięki temu również waga całej konstrukcji jest niewielka. Panele boczne mocowane są za pomocą szybkośrubek.

Co więcej w komplecie otrzymujemy tylko jeden wentylator, który znalazł się z tyłu. Możliwe, że producent przeznaczył model MB510L dla osób, które chcą przygotować bardziej niestandardowy zestawy z własnymi rozwiązaniami dotyczącymi kwestii chłodzenia. Użytkownik sam może wybrać jakie wentylatory chce, jak mają być podświetlone i z jaką prędkością powinny pracować.

Panel frontowy oferuje dwa porty USB 3.0, gniazda audio oraz przyciski reset i power. Na dole mamy logo producenta, dokładnie tak samo jak w modelu MB520.

Producent daje nam wszystkie wewnętrzne kable w czarnym kolorze, co jest zdecydowanie dobrym rozwiązaniem. Poza jednym – audio ma kolorową końcówkę co niestety wygląda źle. CM powinien to poprawić. Sam montaż poszczególnych podzespołów przebiega szybko i sprawnie.

Przedni panel posiada otwory wentylacyjne, ale są one dosyć niewielkie. My na potrzeby testów sprawdziliśmy jak obudowa sprawdzi się po dodaniu dwóch dodatkowych śmigieł na froncie i okazuje się, że różnica jest kolosalna. Temperatura na procesorze spadła o ponad 10 st. Celsjusza w porównaniu do konfiguracji pierwotnej z tylko jednym wentylatorem z tyłu. Dodatkowo kiedy usunęliśmy panel frontowy i przepływ powietrza mógł być lepszy, to temperatura CPU spadła o kolejne 2 stopnie.

Dla zwolenników chłodzenia wodnego mamy dobrą wiadomość. Z przodu jest miejsce na chłodnicę 360 mm (lub trzy wentylatory 140 mm). Poza tym model ten wspiera także radiator 240 mm na górze (lub wentylatory 2x 120/140 mm). Tył obudowy jest iście standardowy - na dole miejsce na zasilacz, 7 slotów PCI, wentylator wyciągowy i miejsce na panel I/O płyty głównej.

W środku zmieścimy płyty główne w formacie ATX, micro ATX oraz mini ITX. Do tego mamy siedem slotów na karty rozszerzeń oraz aż sześć miejsc na dyski 2,5 cala. Zamiast dwóch SSD możemy zainstalować dwa dyski 3,5 cala. Obudowa jest również odpowiednio szeroka, dzięki czemu zmieścimy tutaj chłodzenie CPU o wysokości do 165 mm. W piwnicy poza klatką na dwa dyski mamy też miejsce na PSU o długości do 180 mm.

Podsumowanie

MB510L to naprawdę obudowa o dużym potencjale, która znajdzie swoich zwolenników przede wszystkim wśród osób które szukają taniej, dobrze wykonanej konstrukcji o sporych możliwościach. Warto dodać, że mamy możliwość wyboru koloru przedniego panelu (czerwony, biały, niebieski lub czarny), znajdziemy tutaj także filtry przeciwkurzowe, bardzo dużo miejsca w środku oraz wygodny system zarządzenia kablami. Z drugiej strony szkoda, że zabrakło gumowych przelotów w tacy płyty głównej, które chroniłyby lepiej kable przed przetarciem. Ponownie przypomnijmy, że MB510L jest bardzo podobna do MB520, więc sprawdźcie szczegóły przed zakupem. Tytułowy model można kupić już za mniej niż 200 złotych tutaj >> link do porównywarki cen.