Cooler Master CM310 - test myszy

Tytułowy gryzoń został po raz pierwszy pokazany w trakcie targów Computex 2018 na Tajwanie. Producent postanowił poszerzyć ofertę urządzeń przystępnych cenowo, które są nadal wyposażone w popularne podświetlenie RGB. Nowość kosztuje zaledwie 120 złotych, co zapewne sprawi, że znajdzie się wiele osób zainteresowanych tym modelem. Jeżeli jesteście ciekawi czy sprzęt ten jest godny polecenia, jak sprawdza się czujnik Pixart A3328, a także czy brak oprogramowania jest dużym minusem, to zapraszamy serdecznie do lektury poniższego artykułu.