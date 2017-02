Audiomagic Player – test odtwarzacza muzyki

Dzisiaj większość osób słucha muzyki ze swojego smartfona. Co jednak w sytuacji, kiedy jego jakość muzyki nam nie wystarcza? Czy musimy inwestować setki złotych? Okazuje się, że nie. Firma Audiomagic dostarczyła nam do testów swój przenośny Player, który kosztuje zaledwie 99 złotych (w wersji bez pamięci). To miniaturowe urządzenie wypadało wręcz idealnie w naszych testach odsłuchu. Jesteście ciekawi czym jeszcze charakteryzuje się ten niepozorny grajek? Zapraszamy do krótkiej recenzji.

Urządzenie przyjechało do nas w niewielkim, brązowym pudełku. Nie znajdziemy na nim żadnych zdjęć czy też opisu możliwości Audiomagic Player. W środku znajdujemy jednak poza odtwarzaczem również słuchawki, instrukcję oraz kabel do ładowania i przesyłania utworów. W komplecie nie mamy etui, co jednak trudno uznać za minus w tej cenie. Jeżeli chodzi o słuchawki to są to pchełki starej generacji, z których raczej mało kto skorzysta, a ich jakość także nie wróży długiej współpracy. Nam osobiście nie przypadł do gustu twardy plastik, który mieliśmy umieścić w uchu.

Player waży zaledwie 30 gramów, co sprawia, że trudno ocenić czy mamy go w kieszeni czy też nie. To świetna wiadomość dla osób, które uprawiają sport, bowiem to głównie biegaczom czy rowerzystom przeszkadza uderzający o nogę ciężki smartfon w kieszeni. W tym przypadku tego zupełnie nie odczujemy, przez co codzienny trening będzie zdecydowanie mniej irytujący. Wymiary urządzenia to zaledwie 90 x 40 x 8 mm, dzięki czemu zmieścimy go nawet w najwęższej kieszeni.

Obudowa Playera wykonana jest z plastiku. Na froncie mamy wyświetlacz zajmujący jego 50% powierzchni. Pod nim znalazły się dwa podłużne przyciski. Kolejny, trochę większy z zagłębieniem mamy po prawej stronie przedniej ścianki, a po lewej jest mały głośnik. Całość utrzymana jest w czaro-stalowej kolorystyce z dodatkami czerni. Całość robi całkiem niezłe wrażenie i trudno mieć jakieś zastrzeżenia.