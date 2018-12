Audictus Winner BT – test słuchawek

Jeżeli szukacie stosunkowo niedrogich, bezprzewodowych słuchawek do Waszego smartfona, tabletu czy też komputera to przychodzimy z pomocą. Firma Audictus wprowadziła na rynek lekki model Winner, który poza wygodą ma zapewnić także dobrą jakość dźwięku. Co więcej sprzęt ten posiada wbudowany mikrofon oraz przycisk do sterowania na obudowie. Dlatego jeżeli muzyka towarzyszy Wam na co dzień i nie chcecie z niej rezygnować na siłowni, w pracy czy też podczas codziennych dojazdów to sprawdźcie czy tytułowy model nie jest dla Was idealnym rozwiązaniem. Zapraszamy do lektury.

Słuchawki przyjechały do nas zapakowane w solidny karton, na którym umieszczono sporą dawkę informacji o urządzeniu. W środku mamy blister, w którym znajdziemy model Winner, a pod nim instrukcję obsługi oraz akcesoria (kabel do ładowania USB, pokrowiec zabezpieczający, kabel jack-jack o długości 2,5 m).

Winner BT zostały wykonane z plastiku, ale cała konstrukcja oparta jest na stalowym pałąku z wysuwanymi widełkami. To sprawia, że ich budowa jest wytrzymała i możemy wygodnie regulować docisk. Już przy pierwszym kontakcie sprzęt robi bardzo dobre wrażenie i nie jesteśmy rozczarowani wydaną kwotą na ich zakup. Muszle zostały wyraźnie oznaczone za pomocą nadrukowanych liter na nausznikach. Prowadzenie sygnału pomiędzy nimi jest za pomocą białego kabelka.

Jak widzicie na lewej muszli znalazło się złącze microUSB służące do ładowania akumulatora o pojemności 300 mAh, a także gumowa zaślepka i malutki otwór, który pełni rolę mikrofonu. Na prawej muszli mamy panel do sterowania urządzeniem, czyli przycisk wielofunkcyjny z włącznikiem, a także przyciski do regulacji głośności i przechodzenia pomiędzy utworami. Nie zabrakło oczywiście gniazda jack 3,5 mm. Mamy także diodę na samym środku pokrywy, która jest aktywna tylko podczas pracy słuchawek (niebieska) lub podczas ładowania (czerwona).

W komplecie znalazł się kabel o długości 2,5 m, co oznacza, że rzeczywiście jest on bardzo długi i trochę mało wygodne może być użytkowanie go podczas spacerów. To raczej rozwiązanie dla użytkowników domowych. Występuje tutaj efekt mikrofonowy, co jest związane z materiałowym oplotem. Po podłączeniu kabla tryb BT zostaje wyłączony automatycznie.

Słuchawki są typu nausznego, więc poduszki spoczywają bezpośrednio na małżowinach. To wymaga od nauszników, żeby były miękkie i grube. Ich średnica wewnętrzna to 3,5 cm, a zewnętrzna to 7,5 cm. Zostały one wykonane ze skóry syntetycznej i wypełnione gąbką. Obudowy muszli, jak już wspomnieliśmy są wykonane z tworzywa sztucznego. Wszelkie elementy zostały dobrze spasowane. Nic nie trzeszczy, ani nie skrzypi.

Rdzeń pałąka jest stalowy i to zdecydowanie dobra wiadomość. Dzięki temu konstrukcja Winnerów jest bardzo wytrzymała i odporna na wyginanie. Docisk do głowy jest odpowiedni. Na jego zewnętrznej stronie mamy plastikowe podkładki oraz syntetyczną skórę (taką samą jak na poduszkach na uszy). W tym przypadku piankowe wypełnienie jest cieńsze. Pałąk dobrze opiera się o naszą głowę i nie uciska jej. Jego zakres regulacji jest na tyle duży, że spokojnie założymy je nawet na bardzo dużą głowę. Widzimy tutaj ładne wytłoczenie loga Audictus.